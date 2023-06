Els Figa Flawas i Lluís Gavaldà donen la benvinguda a l'estiu amb 'Xalalà', la seva primera cançó conjunta

El grup vallenc Figa Flawas i el líder de la mítica banda tarragonina Els Pets, Lluís Gavaldà, estrenen la cançó Xalalà, una col·laboració que combina la nova escena urbana catalana i el pop-rock del cantant amb 40 anys de trajectòria. El nou tema s'acompanya d'un videoclip de Liam D protagonitzat pels mateixos cantants, amb algunes localitzacions del barri antic de Valls d'escenari.



La peça, composta i produïda pels Figa Flawas, parla de la celebració de la vida en comunitat i intenta recuperar una expressió típica del tarragonès, la de xalar. "Aquesta nova cançó en la unió perfecta de diverses generacions de músics de casa. De fet, la converteix en la unió perfecte de pop, urban, pares i mares, fills i filles, Facebook, Instagram, Tiktok, el present i el futur", segons recull el segell Halley Records en un comunicat.

La cançó, que podria ser la cançó de l'estiu 2023, juntament amb la dels The Tyets i Stay Homas, narra com un missatger en forma de cotxe teledirigit irromp en la vida de diversos grups de persones per fer arribar una carta al seu destinatari. L'escena final reuneix els personatges al voltant d'una taula, menjant i bevent, reforçant el concepte de la cançó, que intenta mostrar com formant part de comunitats la societat s'enforteix.

Presents a tots els festivals estiuencs de Catalunya

Els Figa Flawas faran una trentena de concerts fins al setembre que els portarà a recórrer els principals escenaris i places de Catalunya. Estaran presents a Valls, Tarragona, Palafrugell, Sitges, Igualada, Mataró, Badalona o Vilanova i la Geltrú i a festivals com l'Acampada Jove, Strenes, Microfusa, Clotilde o Festiuet.

En pocs mesos, aquesta banda tarragonina ha conquistat les ràdios convertint-se en una de les revelacions de l'any 2023. El seu senzill Mussegu s'apropa als 2 milions d'escoltes a les diverses plataformes digitals. A aquest èxit li ha seguit el seu últim llançament, Diabla, en col·laboració amb la rapera de Maresme, Mushkaa, o Que no s'acabi.