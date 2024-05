Els fiscals del Procés no veuen viable amnistiar Puigdemont per malversació

Els fiscals del Tribunal Suprem que van intervenir en el judici del Procés han informat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que no veuen viable aplicar l'amnistia al delicte de malversació, que inclou Carles Puigdemont, i, per tant, l'ordre de detenció contra el expresident català no pot ser retirada.

García Ortiz s'ha reunit aquest dijous al matí amb els fiscals del Tribunal Suprem que van intervenir en el Procés així com amb el fiscal en cap davant el Tribunal Constitucional per fixar posicions i evitar criteris dispars en l'aplicació de l'amnistia. Aquest divendres continuarà amb la cúpula fiscal de Catalunya.

Fonts jurídiques informen a Efe de la posició que aquest dijous han traslladat a García Ortiz els fiscals Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno, crítics amb la norma, que aquest mateix dijous ha estat aprovada definitivament pel Congrés.

Els fiscals li han explicat que les mesures cautelars i ordres de detenció, que afecten, entre altres, Puigdemont, no poden ser aixecades, malgrat que la llei contempla que han de ser retirades immediatament quan entri en vigor al BOE.

En la mateixa situació que Puigdemont hi ha els exconsellers catalans Toni Comín i Lluís Puig, que també van ser processats per delictes de malversació i desobediència i compten amb ordres nacionals de detenció actives.

Aquest criteri també afectaria el cas de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, condemnat per malversació —encara que se li indultés la presó roman inhabilitat—; i al dels exconsellers catalans Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, tots amb inhabilitacions vigents per malversació després que el Govern espanyol els indultés la pena de presó en 2021.

La llei d'amnistia busca exonerar actes tipificats com a delictes d'usurpació de funcions públiques o de malversació —quan no hi hagi enriquiment— en el marc de l'independentisme català.



La postura dels fiscals coincideix amb la del Suprem, que —en revisar el cas del Procés després de la reforma del Codi Penal per la qual es va modificar la malversació— ja va revisar el concepte d'ànim de lucre i va insistir que "mai podrà entendre's" que l'actuació dels condemnats estigués "absent" d'aquest ànim.

Els fiscals entenen que l'amnistia només es pot aplicar als delictes de desobediència i desordres públics

D'aquesta manera, els fiscals entenen que l'amnistia només es pot aplicar als delictes de desobediència i desordres públics i han formalitzat la seva posició, no sols verbalment, sinó mitjançant el lliurament d'un escrit al fiscal general en el qual, a més, raonen la procedència de sol·licitar una qüestió prejudicial davant el Tribunal Superior de Justícia de la UE i una altra d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional.

Fonts fiscals informen que García Ortiz s'ha limitat a prendre nota i s'ha compromès a estudiar la posició i arguments dels fiscals del procés, que serà la que plasmin en els seus escrits una vegada que informin el Tribunal Suprem quan correspongui.