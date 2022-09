Els grups independentistes reclamen la compareixença de Marlaska al Congrés arran de la infiltració policial

Esquerra, Junts per Catalunya, el PDeCAT, Bildu i la CUP, juntament amb Compromís i el BNG han demanat la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després que s'hagi admès la infiltració policial en organitzacions juvenils de l'independentisme català. A més a més aquests grups volen saber si tot el Govern espanyol, també els ministres d'Unidas Podemos, comparteix aquesta estratègia.

En un informe d'Interior davant la demanda presentada per Òmnium Cultural davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional al juliol, el Ministeri no dubta a considerar "legítim, idoni i oportú" infiltrar agents policials en organitzacions independentistes de Catalunya atès que en aquest territori, segons el seu parer, "s'hi ha produït violència greu i s'ha vist afectat tant el lliure exercici dels drets i les llibertats com la seguretat ciutadana".

L'escrit subratlla que els agents "realitzen la seva tasca dins dels paràmetres de la llei" i s'ajusten a la legislació vigent, entre la qual cita l'Estratègia Nacional contra el Terrorisme i l'Estratègia de Seguretat Nacional. La resposta d'Interior implica criminalitzar l'independentisme i l'arriba a vincular amb l'"extremisme identitari excloent i violent".

Aquest aval d'Interior a una pràctica com la infiltració policial ha irritat els partits independentistes i ha generat un nou focus de tensió entre el PSOE i ERC, tot i que ambdues formacions mantenen viva la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte polític. A banda de la compareixença al Congrés de Grande-Marlaska, els grups també han registrat diverses preguntes sobre la qüestió a l'executiu de Pedro Sánchez.

En les preguntes d'ERC, recollides per Europa Press, es posa l'accent en saber si tot el Govern estatal dona suport al criteri del Ministeri de l'Interior, emplaçant els membres d'Unidas Podemos a pronunciar-se. "Estan d'acord tots els ministeris amb les pràctiques policials dutes a terme pel Ministeri de l'Interior? Considera el Govern [espanyol] que organitzar-se i mobilitzar-se a favor del dret a l'autodeterminació constitueix un acte de terrorisme? Considera el govern que el secessionisme és terrorisme?", són algunes de les preguntes de la diputada d'ERC Marta Rosique.

Infiltració al SEPC i intent al Jovent Republicà

El juny passat, mitjans com la Directa i el diari Ara van revelar que un agent de la Policia Nacional s'havia infiltrat al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) -vinculat a l'Esquerra Independentista, l'espai polític de la CUP-, a més d'altres organitzacions com Resistim el Gòtic -a Ciutat Vella, a Barcelona- o el Casal Popular Lina Òdena. A través de la identitat falsa de Marc Hernàndez Pon, l'agent va participar en aquests espais entre el juny del 2020 i el maig passat. Paral·lelament, setmanes després van destapar com a agents del mateix cos policial van intentar captar Enric Pérez, un jove independentista, com a confident a Jovent Republicà -les joventuts d'ERC- i Batec. No van assolir el seu objectiu.