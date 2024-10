Els històrics d'ERC Puigcercós, Benach, Tresserras i Huguet donaran suport a Nova Esquerra Nacional

La candidatura de Nova Esquerra Nacional presentarà els pròxims dies diverses figures d'ERC que donen suport a la llista que lideren Xavier Godàs i Alba Camps. Entre aquests noms hi ha l'expresident del partit Joan Puigcercós (2008-2011), l'expresident del Parlament Ernest Benach (2003-2010), i els exconsellers Joan Manuel Tresserras i Josep Huguet. Tots quatre van signar el manifest que demanava una "renovació de la cúpula" republicana, i que va aplegar més de 1.000 firmes.

L'equip de Nova Esquerra presentarà aquesta setmana una llista més extensa, amb més exconsellers de governs anteriors que hi donen suport, com ara David Mascort, titular d'Acció Climàtica (2023-2024). Benach ja va assistir la setmana passada a un acte territorial de la candidatura a Tarragona. Més enllà dels noms, hi ha figures que també orbiten al costat d'aquesta candidatura. O que s'han desmarcat de Militància Decidim, la llista de l'expresident que vol tornar a liderar ERC, Oriol Junqueras, competint amb altres tres propostes.

I és que les seves paraules durant la presentació de la precandidatura a Olesa van provocar diverses rèpliques d'exalt càrrecs de la formació. Junqueras va acusar l'actual secretària general, Marta Rovira, i l'excap de campanyes i exviceconseller del Govern de Pere Aragonès, Sergi Sabrià, de "trair els principis" republicans a partir d'"estructures B". "No ens deixarem donar lliçons pels qui mai han enganxat cartells electorals", va dir en referència l'executiu d'Aragonès.

L'exconsellera Anna Simó va replicar aquestes paraules a les xarxes, però no va signar el manifest. Cal recordar que el document té la firma de tots els consellers i conselleres del Govern d'Aragonès amb carnet del partit, tret de l'extitular d'Educació i Joan Ignasi Elena, proper a Junqueras. El manifest que reclama una "renovació general" de la direcció d'ERC també el van firmar l'exconsellera Alba Vergés o l'exsecretari general d'ERC Joan Ridao.

Inici del procés congressual

El procés congressual d'ERC comença aquest dilluns. El partit convocarà la cita del 30 de novembre, on es decidirà si les bases opten per la continuïtat de Junqueras com a president, o per un relleu. Les precandidatures es presentaran entre demà i dimarts vinent, i fins al 15 de novembre hauran de reunir els avals necessaris (un 5% de la militància). Si durant la votació telemàtica cap candidatura aconsegueix superar el 50%, la votació es repetiria el cap de setmana del 14-15 de desembre entre les dues candidatures més votades.

En aquest cas, les candidatures que hagin quedat en tercer o quart lloc es poden ajuntar amb les dues llistes que passen a la segona volta. Però amb alguns matisos: les candidatures de la final han de mantenir el candidat a la presidència del partit i, almenys, la meitat dels noms que havien proposat per a l'Executiva Nacional. En aquesta final s'imposaria la candidatura més votada, encara que fos per la mínima.