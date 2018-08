Els homes de la CUP pagaran 0’75€ més durant 6 mesos per alliberar l’organització d’agressions masclistes

Aquest mes d’agost ha entrat en vigor una de les mesures més polèmiques sortida de l’Assemblea Nacional de Dones de la CUP del passat mes de juny. Durant sis mesos, als homes militants de l’organització se’ls cobrarà 0’75€ més per cobrir les despeses que suposa la contractació d’una persona alliberada que es dedicarà a crear un protocol intern per a casos d’agressions masclistes dins el partit.



Aquesta quota suposarà el 70% de la nova incorporació, mentre que el 30% restant l’assumirà la mateixa organització. Laia Estrada, portaveu del grup nacional de la CUP, ha explicat que "com passa en tots els partits, la CUP és un reflex de la societat patriarcal en la que vivim, i per tant s’hi donen situacions de masclismes. És prioritari per a nosaltres eradicar aquestes situacions i crear espais segurs". Estrada també ha lamentat que "només hagi transcendit aquesta mesura" de totes les que es van acordar durant l’Assemblea Nacional de Dones.



Com ha admès la mateixa portaveu del partit, es tracta d’una decisió que ha rebut força crítiques perquè "pot semblar que acusi tots els homes de ser possibles agressors" però ha puntualitzat que "la mesura no vol acusar ningú sinó interpel·lar els homes de l’organització". A més, Estrada ha explicat que la quota només s’aplica als homes perquè "som les dones les que rebem aquest tipus d’agressions" i també per "la necessitat d’implicar els homes de la CUP en l’acció de la lluita feminista".

La persona alliberada que treballarà per eliminar les conductes masclistes dins la CUP elaborarà, al llarg de mig any, un protocol d’actuació "que els militants de l’organització es puguin fer seu", ha explicat Estrada. La portaveu ha volgut recalcar que en aquest protocol "no es partirà del càstig sinó de la reparació" però ha afirmat que "en casos d’agressions greus es pot arribar a contemplar l’expulsió de la militància".



Des de la CUP declaren que "tractar aquests temes hauria d’estar normalitzat dins de tots els partits polítics" i que "la lluita per la classe treballadora i la lluita per l’alliberament nacional dels Països Catalans es duu a terme de la mà de la lluita feminista". Estrada ha deixat clar que "seria una hipocresia que des de l’organització només féssim polítiques feministes cap a fora i no tractéssim el tema internament".

Hipocresia reial i pressupostos



Estrada també ha parlat sobre el polèmic acte de commemoració de l’atemptat del 17 d’agost, en què l’assistència del rei ha provocat que tant l’ANC com Òmnium Cultural ja hagin rebutjat la invitació a l’acte. Per la seva banda, la CUP considera una hipocresia que es convidi a Felip VI a assistir-hi "per la seva vinculació al negoci armamentístic que causa aquest tipus d’atemptats". Tot i així, encara no és clar si el grup participarà o no en l’acte ja que es tracta d’un esdeveniment municipal, i en aquest sentit Estrada ha explicat que "es respectarà la decisió de la CUP Capgirem Barcelona".



Finalment, Estrada també ha afirmat que "no hi ha hagut trucades amb el govern de Torra" per parlar sobre els pressupostos però que, en aquest sentit, "ens haurem d’assegurar que no som en un processisme 2.0 i que es tira endavant el dret a l’autodeterminació".