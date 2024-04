Els homes joves són els més espanyolistes i conservadors i els menys feministes, segons una enquesta d'Òmnium

Els homes joves d'entre 18 i 25 anys són el grup demogràfic més espanyolista de Catalunya, segons una enquesta encarregada per Òmnium Cultural a través de l'Escola de Formació Guillem Agulló i presentada aquest divendres. Aquest grup de població se situa en els 4,9 punts sobre 10 en espanyolisme, 1,1 punts per sobre de la mitjana. A mesura que l'edat va baixant també cau aquest sentiment. En les dones, la tendència és la mateixa, si bé no tan pronunciada.

"L'informe revela l'existència d'un marcat moviment conservador i d'allunyament de valors cabdals del sobiranisme entre els joves del país", defensen es de l'entitat. La mostra s'ha elaborat amb 902 respostes, i està basada en enquestes elaborades entre el novembre i el desembre passat. També reflecteix que els homes d'entre 18 i 34 anys són els que se situen més a la dreta i els més escèptics tant amb el canvi climàtic com amb el feminisme.

Com en espanyolisme els joves són els qui més hi simpatitzen, en catalanisme són els majors de 44 anys els qui encapçalen el rànquing, amb una puntuació mitjana de més de 6 sobre 10. El valor és lleugerament superior a la mitjana de 5,9, just on se situen les dones de 18 a 25 anys. Els homes de la seva generació, però, són els menys catalanistes de tots els grups d'edat i sexes, amb un 5,3.

Mentre que en les edats de 44 anys i més el catalanisme supera l'espanyolisme en uns tres punts, entre els individus més joves del gènere masculí la bretxa s'escurça a menys de mig punt. En l'eix ideològic, es confirma una tendència d'altres enquestes per grups d'edat joves, com mostres recents del CEO i de l'ICPS, que apunten a un escurament cap a la dreta dels joves.

Sobre el futur de Catalunya, el 34% dels adults més grans de 34 anys tenen la independència com a opció preferent, per un 24% que opten per ser comunitat autònoma. Els percentatges s'equilibren entre els joves, gairebé al 28% i 27%, respectivament. Els partidaris del Sí i del No en un referèndum empatarien al 38%, però l'opció favorable cau al 31% entre els menors de 34. Sobre l'1-O, més de quatre de cada deu adults més grans de 34 creuen que va ser un acte legítim, i entre els joves la xifra baixa dels tres de cada deu.

Feminisme, immersió i immigració

D'altra banda, els homes d'entre 18 i 34 anys destaquen com el grup més favorable a tesis contràries a la lluita pel canvi climàtic, el feminisme o la immigració, el que no passa en les dones. També amb percentatges baixos, més alts que la resta de la societat, alguns nois creuen que cal deixar de banda les polítiques de revisió històrica del franquisme i protegir els símbols. Els homes joves també superen lleugerament a la resta en desitjar la fi de la immersió lingüística i superen amb escreix la resta d'edats en la creença que cal abaixar impostos perquè la gent pugui invertir.

"No està tot perdut"

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha considerat l'informe com l'evidència que hi ha "deures urgents i clars" per afrontar el "malestar creixent" a la societat, especialment entre el jovent. "Preocupem-nos, però no ens alarmem, no entrem en una deriva apocalíptica", ha afegit. Si bé és cert que hi ha un "gir conservador" entre els nois, "no tot està perdut" perquè majoritàriament, el jovent considera que "la identitat catalana està definida per parlar català, viure a Catalunya i pagar impostos al Principat", defensa l'entitat.