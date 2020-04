Els hospitals de l'Església competeixen amb avantatge en la sanitat privada gràcies als seus privilegis fiscals

L'Església catòlica ha anat teixint a Espanya al llarg dels anys una espessa xarxa assistencial, de la qual formen part desenes d'hospitals, pertanyents a diferents ordres o moviments religiosos. Tot i que competeixen amb les empreses privades, la majoria d'aquests hospitals tenen la consideració d'entitats sense ànim de lucre, el que els proporciona sucosos avantatges fiscals.



Sobre el seu nombre exacte hi ha algunes discrepàncies, que s'expliquen per les diferents metodologies que utilitzen les organitzacions que emeten dades a l'respecte. Segons l'última Memòria d'Activitats de la Conferència Episcopal, corresponent a 2017, aquell any hi havia a Espanya 66 hospitals de l'Església. No obstant això, el Catàleg Nacional d'Hospitals de 2019, que elabora el Ministeri de Sanitat, els xifra en 59.



Aquests 59 hospitals representen un 7,3% dels 806 que recull el catàleg i pràcticament tots són de mida mitjana (menys de 500 llits), com passa en general amb els hospitals privats. Més de 500 llits només tenen actualment 75 centres a l'Estat, dels quals 48 pertanyen al Sistema Nacional de Salut, i superen els mil només 17, tots ells públics menys un.

La comunitat autònoma amb més hospitals de l'Església és Catalunya, que en suma 18; seguida de Madrid (11) i Andalusia (7). En conjunt, els 59 hospitals catòlics disposen d'11.627 llits, sobre un total de 158.292, el que en termes percentuals suposa un 7,3% també. Si es pren en consideració només l'oferta hospitalària privada (50.436 llits), el pes de l'Església és lògicament major; en concret, del 23,1%.

Encara que darrere d'ells hi hagi entitats sense ànim de lucre, que en teoria reinverteixen els seus beneficis en millores assistencials, els hospitals catòlics operen en un mercat molt competitiu, que mou 36.000 milions d'euros a l'any (més d'un terç de la despesa sanitària global) i on els concerts amb l'Administració i els acords amb les asseguradores són importants fonts d'ingressos.



L'última Anàlisi de Situació de l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS) assenyala que un 43% dels hospitals privats té algun tipus de concert per prestar serveis per compte de l'Estat, percentatge que s'eleva al 61% en el cas dels medicoquirúrgics i al 51% en el cas dels generals. Els acords amb les asseguradores proporcionen el 72% de la facturació de sector, segons fonts de la seva patronal, l'Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE).



Per negociar amb més força, s'han produït alguns moviments estratègics, com la constitució del grup Hospitals Catòlics de Madrid, que va néixer el 2014, sent arquebisbe de la diòcesi el cardenal Rouco Varela, i que avui n'integra nou: La Miraculosa, La nostra Senyora de l' Rosario, Sant Miquel, Sant Rafael, Santa Elena, Sant Francesc d'Assís, Beata María Ana, Benito Menni i l'hospital de la Venerable Ordre Tercera (VOT) de Sant Francesc d'Assís.



Entre els seus propietaris figuren les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, una petita congregació amb prou feines un miler de religiosos arreu del món; l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, amb una mica més de 1.200; l'Institut de Franciscanes Missioneres de Maria, i les Germanes de la Caritat de Santa Anna.



El fet que aquestes organitzacions religioses competeixin pels recursos sanitaris no és vist amb bons ulls per algunes empreses privades, que ho consideren una mena de competència deslleial, a causa dels avantatges fiscals de què gaudeixen en raó del seu caràcter benèfic. Com a part de l'Església catòlica, estan exemptes de l'IBI, i gaudeixen d'exempcions parcials de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, entre d'altres.