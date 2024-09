Els incendis del Priorat i de la Catalunya Nord frenen i millora l'expectativa de control

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en l'extinció total dels dos incendis forestals d'aquest dijous al Priorat, al terme municipal de Cabacés i al de Porrera. Pel que fa al primer, la intensitat del vent ha baixat a la nit i això ha permès que els bombers hagin treballat "de manera efectiva" amb vehicles d'aigua i eines manuals. El de Porrera ha quedat estabilitzat aquest divendres al matí. D'altra banda, l'incendi a la Catalunya Nord, als peus del Canigó, s'ha estabilitzat després de cobrir 400 hectàrees i deixar 5 bombers ferits.



L'incendi de Cabacés afecta una superfície aproximada de 110,8 hectàrees, segons Agents Rurals. D'aquests, 108,61 hectàrees són terrenys forestals i només 2,19 hectàrees agrícoles. Els bombers continuen treballant a la zona per poder encerclar el perímetre del foc. Falten uns 2 quilòmetres dels 5,6 totals, però la zona sense perimetrar ja no és la més perillosa. L'inspector Ricard Expósito, cap d'intervenció, ha explicat que l'escenari més pessimista que es temia aquest dijous a la nit no s'ha complert, i el descens del vent ha permès acotar molt el foc. D'altra banda, hi ha hagut dos bombers ferits lleus a l'ull i en una extremitat.



A Cabacés hi han treballat durant la nit un total de 62 dotacions, 26 vehicles d'aigua i 191 efectius. Durant aquelles hores, ha augmentat el perímetre i s'ha prioritzat la cua i el flanc dret que era el que més preocupava per la proximitat a la serra del Montsant. Els Bombers han treballat en una àrea de 107 hectàrees i l'objectiu principal ara és evitar reproduccions.

D'altra banda, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi declarat a Porrera, per bé que hi han continuat treballant dotze dotacions, totes elles terrestres, amb l'objectiu de repassar el perímetre per descartar la presència de possibles punts calents. D'acord amb les primeres estimacions dels Agents Rurals, el foc hauria afectat una quinzena d'hectàrees (14,2) de terreny forestal. Aquest dijous al vespre, la presència de fum va obligar també a confinar els veïns de Porrera durant tres hores.

Dos incendis propers la mateixa tarda

L'incendi de Cabacés va començar aquest dijous a les tres de la tarda i continua actiu. Durant la tarda, els vents de mestral i ponent van proporcionar a l'incendi un comportament complex, a contravent, i amb llançament de focus secundaris. A la nit el vent va baixar i la humitat nocturna va començar a millorar. Un segon foc es va declarar poc després a Porrera, a 9,5 kilòmetres del primer. Els bombers hi van treballar fortament per evitar la situació de simultaneïtat amb dos grans incendis.



D'aquesta manera, es va aconseguir tenir un incendi gran, el de Cabacés, i un de més "manejable", el de Porrera. Aquest darrer té "un bon pronòstic". En canvi, els Bombers eren menys optimistes amb el de Cabacés aquest dijous al vespre. Els efectius treballaven per tancar el recorregut del cap abans que arribés al punt crític de la Font de la Cavaloca i el coll de Barraques, ja que van alertar que si l'incendi sobrepassava aquest eix de confinament, el massís estaria amenaçat. En el primer, els bombers treballaven sobre una extensió de 105 hectàrees i el potencial supera les 6.000.



Intensitat per la sequera acumulada

Davant d'aquesta situació, s'ha restringit l'accés al Parc Natural de la Serra del Montsant i els Agents Rurals s'encarreguen del control dels accessos. Des de Protecció Civil han informat els ajuntaments dels municipis afectats i també als organitzadors de les activitats d'educació en el lleure previstes a la zona. Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que els dos focs hagin estat causats per una línia elèctrica, segons han informat els Bombers.



Ambdós incendis cremen amb intensitat per la sequera acumulada a la zona. Es preveu que en les pròximes hores evolucionin atès que se situen en zones d'accés difícil i el vent impedeix l'ús d'alguns mitjans aeris. Els Avions de Vigilància i Atac (AVA) han hagut de retornar a les bases i només es pot treballar amb els helicòpters bombarders.

Incendi a la Catalunya Nord

Paral·lelament, durant la tarda de dijous també es va declarar un gran incendi a la Catalunya Nord, el foc més important de l'estiu als Pirineus Orientals, a la zona del peu el Canigó. En concret, al sud de Camélas i entre Castelnou i Montauriol, i que ha cremat 400 hectàrees, 280 de les quals haurien quedat completament calcinades, segons l'Independant. El foc s'ha estabilitzat amb 500 bombers sobre el terreny durant la nit i cinc ferits lleus, dos dels quals han hagut de ser traslladat a l'hospital, i ha malmès una masia.

Es tracta d'un incendi virulent i que ha cremat ràpid, empès per la forta tramuntana que ha estat bufant a la zona, de més de 80 km/h. De fet, el vent ha fet perceptible el foc des de Perpinyà i fins i tot des de molts punts de l'Alt Empordà com Figueres. Les flames, a més, van obligar a evacuar els veïns de les zones més afectades. Una vuitantena de veïns de Castellnou es van traslladar a Montauriol. Ara, els efectius treballen en els punts calents per evitar que el foc revifi avivat pel vent. El foc es podria declarar "controlat" a la tarda, segons el mitjà.

Entre els efectius que estan combatent les flames hi ha hagut cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. En concret, quatre camions d'aigua i un vehicle lleuger amb comandament. A banda dels 800 efectius terrestres, hi han treballat una desena d'avions Dash de descàrrega d'aigua, una desena més d'helicòpters bombarders, dos Air Tractors amb una gran capacitat d'emmagatzematge d'aigua i quatre Canadair.