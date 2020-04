Els ingressats per coronavirus podran parlar telemàticament amb les famílies un cop al dia

El Govern de la Generalitat permetrà que els malalts ingressats a causa del coronavirus puguin tenir contacte amb els seus familiars. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa per actualitzar la situació de la crisi per la Covid-19. Vergés ha posat especial èmfasi en les persones que s'estiguin morint, a qui se’ls permetrà viure les darreres hores de vida acompanyades amb algú del seu entorn. També es permetran les visites als malalts amb diversitat funcional, que tindran contactes cada quatre dies, i amb aquells que pateixin de crisis d’ansietat, a qui se'ls permetrà algunes visites.

La consellera també ha anunciat que el Govern vol atendre l’acompanyament del dol, ja que a causa del confinament els rituals de comiat no s’estan podent celebrar: "Impulsarem una comissió de salut emocional, apoderament i acompanyament de la ciutadania per tractar l’estrès posttraumàtic d’aquells que han perdut éssers estimats o que han viscut de prop un ingrés llarg".

Per altra banda, Vergés també ha anunciat que el Govern ha rebut 180.000 tests ràpids procedents de l'Executiu estatal, que se sumen als 44.000 que ja disposava. La consellera ha afirmat que es tracta d’un tipus de test diferent que llegeix els anticossos i que un equip del Departament de Salut està treballant per conèixer quin és el valor predictiu exacte d’aquests: "Els tests ràpids que hem fet, tenen un 60% de sensibilitat. És a dir, que caldrà repetir quatre de cada deu per determinar si són negatius, però els positius sempre estaran confirmats". Segons la fiabilitat de les noves proves, el Govern decidirà de quina manera es distribueixen, amb la possibilitat d'enviar-los a l’atenció primària per detectar les persones negatives a les residències de gent gran.

Durant la compareixença telemàtica, el conseller d’Interior, Miquel Buch, també s’ha referit a l’aixecament del confinament de la conca d’Òdena, dies després que el Govern considerés que ja no era necessari i tot just després l’Executiu estatal anunciés una flexibilització del confinament estatal de cara el 13 d’abril. Buch ha afirmat que, en cas que hi hagi qualsevol repunt del contagi en aquest període, estan oberts a implementar mesures restrictives de nou: "Això no només podria afectar a Òdena perquè ja ha estat confinada. Si trobem més casos de transmissió, haurem de prendre les decisions corresponents, sigui en un lloc o en un altre".

Més de 883.900 ERTO a Catalunya

Els efectes en l’economia a causa de la crisi pel coronavirus se segueixen notant, tal com ha anunciat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, qui ha informat que actualment els Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) que s'han fet afecten més de 883.900 treballadors, més d’un 90% per força major, segons el conseller. El Homrani també ha reiterat la preocupació del Govern perquè l’Estat pugui assumir el pagament de l’atur a totes les persones que es troben en aquesta situació: "Demanem mesures més dràstiques per assegurar que els treballadors tenen la prestació a la qual tenen dret".



Sobre la situació a les residències, el conseller també ha explicat que unes 269 famílies han sol·licitat el trasllat d’avis i àvies dels centres a domicilis privats. La setmana passada, El Homrani va anunciar que a partir d’aquest dilluns les famílies així ho podrien sol·licitar per aquelles persones que no presentessin símptomes ni estiguessin diagnosticats de coronavirus. A més, el conseller ha explicat que ja s'estan traslladant residents a altres espais on poder separar bé aquells que presentin simptomatologia i aquells que no, i ha recordat que es tracta de trasllats complexos: "Tenen una mitjana d'edat de 84 anys, un 90% d'ells tenen patologies prèvies i grans nivells de dependència".