Els jocs de taula viuen la seva millor partida

En temps de confinament i toc de queda, no tot són males notícies, almenys per a alguns sectors que han registrat un ressorgir inesperat. És el que ha passat amb els jocs de taula, als quals famílies i parelles han tornat sense concessions. Puzzles, jocs de cartes, taulers d'escacs, jocs clàssics, partides modernes i tot tipus de desafiaments han servit per a matar un temps que es fa ja massa llarg. Aquestes opcions d'entreteniment van viure un auge amb el confinament de març, l'estiu casolà de 2020 i una tardor-hivern de toc queda, i han crescut amb els regals de Nadal. També s'han multiplicat pel fenomen cinematogràfic Gambito de dama, que a Netflix ha tornat les ganes de jugar a milers d'espectadors.

Esgotats per moments

Aquesta és la tendència que s'ha registrat en establiments especialitzats en jocs de taula, com Kaburi, a Barcelona. El seu propietari, Juanjo Peña, explica que des del confinament "tot el que es pugui jugar a casa ha pujat en vendes", des de maquetes i miniatures fins a activitats per a pintar i jugar en família. De fet, el popular Catan es va esgotar durant el confinament. Segons explica, la tendència de comprar més i més jocs de taula va seguir a l'estiu davant l'aprovisionament de les famílies per a les seves estades en cases rurals, segones residències o a les seves llars. Per Nadal, els jocs de taula seguien buscats, i en aquesta ocasió ho van ser especialment els puzzles, en concret els d'adults, que es van esgotar, i en festes eren regals molt demandats, així com el Catan i el Carcassonne. "El d'adult de 1.000 peces va estar esgotat", diu sobre els trencaclosques.



Acostumat a clients experts, Peña explica que ara entren més persones a informar-se, la qual cosa ha donat com a resultat que les propostes tipus Party hagin augmentat. Peña afirma que a finals d'any també ha estat decisiu el fenomen Gambito de dama, que ha "animat a molta gent a tornar a jugar". En el cas de Kaburi, el seu proveïdor alemany va haver de deixar de servir-los taulers d'escacs durant la campanya de Nadal en tenir-los esgotats. "Enguany la previsió ha estat un veritable desastre respecte a la d'altres anys", diu, ja que cada setmana havia d'ampliar les seves comandes. Segons les seves dades, al seu local la demanda ha augmentat un 30% respecte a 2019 en jocs d'escacs, Rummikup, Jenga i Màster Mind, proveïts pel majorista Cayro. Així mateix, una de les majors tendències és Virus, un joc de cartes "portàtil i barat" que ha desbancat al famós Uno, mentre que el Parxís i l'Oca també es venen més.



Les grans superfícies també corroboren el boom dels jocs de taula. La responsable de compres d'El Corte Inglés, Guadalupe Cabirol, assegura que des de l'inici del confinament la categoria de jocs, així com manualitats, puzzles especialment, construccions i tota la joguina destinada a passar temps en família, ha estat creixent "per sobre dels seus nivells habituals". El Nadal va prolongar aquesta tendència en haver variat les rutines dels consumidors. "Passem més temps a casa i això es tradueix en un major consum de jocs i altres entreteniments", assegura Cabirol. Ara es venen més tant els grans clàssics com jocs basats en programes de televisió més actuals, d'acció per a nens o jocs de cartes, en totes les seves versions, sense oblidar els típics puzzles de més de 3.000 peces.



Oriol Ripoll, especialista en jocs de la consultora Jocs, constata que els jocs de taula passen per un "molt bon moment". Considera que en els últims anys han fet l'esforç d'actualitzar-se i de no tancar-se en una cosa especialitzada. "Ara hi ha jocs molt simples, que, explicats de manera fàcil, es poden començar a jugar", diu, encara que considera que encara queda "molt de camí per recórrer".



Al seu parer, els jocs són bons per al desenvolupament cognitiu de l'individu. Aquests constitueixen "un repte" que demana una resposta a partir de les eines personals. I reforcen el vincle familiar, perquè són essencialment "comunicació". Ara bé, defensa que és important "fer un esforç" per a veure com transferir l'aprenentatge a "una altra mena d'aprenentatge" de la vida real. "Un joc per si sol aporta moltes coses, però, si no hi ha una reflexió posterior, es perden", argumenta l'expert, que el compara amb el visionat d'una bona pel·lícula, ja que aquest aprenentatge és un procés que necessita "ser conscient". Per a ell, un bon joc de taula ha de tenir un repte interessant i una proposta com a "porta d'entrada", que les seves mecàniques permetin adoptar decisions, i que el joc no es trenqui; és a dir, que permeti aplicar estratègies i no es guanyi per error, distracció o en equivocar-se, com per exemple el Marro.

Per a conèixer-se millor

Per part seva, l'assessora familiar a través de l'educació conscient Sílvia Penón assenyala l'augment de botigues dedicades únicament als jocs de taula i els festivals de joc, la qual cosa evidencia un cert rescat de la "necessitat biològica" d'estar amb altres persones, riure i compartir temps. "Els jocs de taula són econòmics, les seves mecàniques i dissenys cada vegada són millors i a més permeten l'intercanvi", afirma. L'escriptora i conferenciant assegura que els jocs "són la millor eina per al desenvolupament cognitiu", i que són nombrosos els estudis que, des de la psicologia, la pedagogia i la neuroeducació, demostren que el joc aporta, d'entrada, repte i novetat, la qual cosa estimula la cerca de solucions i dota a l'acció d'un propòsit, que és guanyar.



"Hi ha dos altres elements fonamentals, com són la curiositat i l'emoció", diu Penón, i gràcies a elles s'activa la secreció de dopamina, una substància que potencia l'atenció i, per tant, l'aprenentatge. Al seu judici, el joc de taula ens permet ser "nosaltres mateixos" i conèixer-nos millor, i és una eina "fonamental" a nivell emocional per a entendre i superar la frustració, desenvolupar l'autoestima i aprendre a relacionar-se amb els altres. Segons Penón, els jocs de taula "són perfectes" per a estimular l'atenció, l'observació, la deducció, la memòria i l'orientació, les habilitats verbals, les habilitats matemàtiques com les classificacions, manejar dades o realitzar operacions, el racionament lògic i espacial, la cerca d'estratègies creatives i el coneixement de l'altre.



Perquè un joc sigui bo, l'experta considera que qualsevol proposta ha de tenir un repte atractiu, però sobretot ha de divertir i que la seva posada en escena sigui relativament fàcil. Segons assenyala, passen per un moment d'auge, com a jocs més venuts, els clàssics entre adults Monopoly, Trivial Pursuit i Risk, que generen partides llargues i de dinàmiques fàcils. També els jocs d'autor, com el Catan o Dixit, per a partides més llargues; i l'"encertat" Virus també han vist incrementades les seves vendes. "En aquest mercat les recomanacions de les amistats i els blogs especialitzats han estat la clau", destaca.