Els joves migrats que han pogut treballar al camp durant la pandèmia obtindran permís de residència i feina de dos anys

Els joves migrats que han anat a treballar a la campanya agrària amb un permís extraordinari de treball creat durant la pandèmia de coronavirus tindran reconegut el permís de residència i feina durant dos anys, prorrogables a dos més. Així ho indica el BOE d'aquest dimecres, que especifica que l'autorització es podrà incloure com a justificant per a l'accés a la residència de llarga duració, que té en compte tots els períodes de residència legal i continuada.



El Govern espanyol garanteix així una via perquè aquests joves puguin mantenir el seu dret a la feina un cop acabada la vigència del reial decret-llei del sector agrari 13/2020, de 7 d'abril, i reconeix la seva tasca "per al manteniment d'un sector essencial durant la crisi de la Covid-19". L'esmentat decret-llei va reconèixer de forma automàtica als joves estrangers, amb estatus regular però sense permís de treball, el dret a treballar al camp en plena pandèmia. En base a aquest reconeixement, molts d'ells van accedir a la seva primera feina.



L'Executiu espanyol assenyala que això "contribueix de forma clau a la inclusió d'aquests joves, especialment" als que havien estat sota la tutela legal dels serveis de protecció quan eren menors. D'aquest reconeixement se'n poden beneficiar, segons fonts del Govern espanyol, joves d'entre 18 i 21 anys que hagin estat contractats per treballar a la campanya de la fruita a partir del 7 d'abril. Per poder accedir a aquest permís de residència i treball, hauran de ser els joves qui el demanin i ho han de fer mentre encara estiguin treballant.



Aquesta mesura se suma a la instrucció emesa el 6 de març de 2020 per la Secretaria d'Estat de Migracions per la qual s'habilita a treballar a menors d'edat estrangers no acompanyats en edat laboral. En aquesta instrucció, aprovada abans de la pandèmia es reconeix que aquells joves migrats que arriben sols, d'entre 16 i 18 anys, tutelats, puguin treballar de manera automàtica. Es redueixen així els tràmits administratius ja que no serà necessari, doncs, obtenir uns autorització per treballar ja que es permetrà fer-ho només amb l'autorització de residència, sempre i quan aquestes feines afavoreixin la seva integració social.