Els líders d'Europa celebren que Biden estigui a les portes de la Casa Blanca: "És una bona notícia per al planeta"

De Pedro Sánchez a Ángela Merkel, els líders d'Europa han celebrat la publicació de les últimes projeccions dels mitjans de comunicació dels Estats Units, que donen per fet que Joe Biden substituirà en el càrrec a Donald Trump i serà el pròxim president del país.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest dissabte el candidat demòcrata a la presidència, al qual li ha dit: "Estem preparats per a cooperar amb els EUA i fer front junts als grans reptes globals".



Per part seva, el vicepresident segon del Govern espanyol, Pablo Iglesias, ha qualificat de "bona notícia per al planeta" la notícia. "Es confirma que Trump ha perdut les eleccions. És una bona notícia per al planeta, en la mesura en què la ultradreta global perd el seu actiu polític més poderós. Però la ultradreta que només accepta la democràcia si guanya continua sent un enorme perill a Amèrica i Europa", ha escrit Iglesias en el seu compte personal de Twitter.

D'Angela Merkel a Boris Johnson

La cancellera alemanya, Angela Merkel, també ha felicitat aquest dissabte el possible president electe dels EUA i ha recalcat la importància de l'"amistat transatlàntica" per a superar els actuals reptes globals.



En un comunicat, la canceller li ha desitjat "fortuna" i "èxit" al demòcrata i a la seva candidata a la vicepresidència, Kamala Harris. "Enhorabona! Les ciutadanes i els ciutadans dels Estats Units han decidit. Joe Biden serà el 46è president dels Estats Units", ha assegurat en un comunicat la cancellera.



El cap d'Estat francès, Emmanuel Macron, ha felicitat Biden i Harris: "Els estatunidencs han designat al seu president. Felicitats a Joe Biden i Kamala Harris! Tenim molt a fer per a superar els desafiaments d'avui! Actuem junts!", ha escrit Macron a Twitter.

En la mateixa línia, el primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha assegurat que estan disposats a treballar amb Joe Biden i que pot comptar amb Itàlia com un aliat solvent i estratègic. "Felicitacions al poble i a les institucions estatunidenques per una destacada prova de vitalitat democràtica. Estem disposats a treballar amb el president electe Joe Biden per a enfortir la relació transatlàntica. Els Estats Units poden comptar amb Itàlia com un solvent aliat i un soci estratègic", va escriure en anglès el mandatari.



Fins i tot un dels majors aliats de Donald Trump a Europa, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha reconegut la victòria que auguren els mitjans estatunidencs i ha desitjat poder treballar junts en "prioritats compartides, des del canvi climàtic a comerç o seguretat".



"Felicitats a Joe Biden per la seva elecció com a president dels Estats Units i a Kamala Harris (candidata a la vicepresidència) pel seu assoliment històric", ha dit a Twitter el cap del Govern conservador del Regne Unit.

Aragonès celebra "la derrota del populisme de Trump"

Els representants polítics catalans també han reconegut i felicitat el següent president dels EUA. El president amb funcions de president, Pere Aragonès, ha escrit en un tuit que "finalment es confirma la derrota del populisme, les mentides i els murs de Donald Trump. Incompatible amb la necessitat d'avançar cap a un món de fraternitat, llibertat i progrés". Aragonès ha desitjat "molts encerts" a Biden i Harris.

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, també ha celebrat la victòria de Joe Biden. "Els ciutadans dels EUA demanen canvis i el món ho necessita" ha apuntat en una piulada al seu compte de Twitter. Solé ha desitjat al nou president electe, i també a la seva vicepresidenta Kamala Harris, molta sort per "reconstruir els ponts".



D'altra banda, els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, confien que la victòria de Joe Biden a la Casa Blanca serveixi per "enfortir" les relacions entre la Unió Europea i els Estats Units en els propers anys. En una piulada, els eurodiputats asseguren que "les democràcies sempre han de ser les millor aliades de les democràcies". "Desitgem que el nou president sigui ferm en la defensa dels drets humans arreu del món", afirmen.



L'eurodiputat dels comuns, Ernest Urtasun, ha celebrat la victòria dels demòcrates. En una piulada, Urtasun ha volgut felicitar "a tothom als Estats Units que ha lluitat dur durant els últims mesos per fer fora Trump". "Ja està fet", ha destacat.