Els llibres en català més venuts a l'inici de l'estiu 

L'estiu és l'època ideal per devorar aquells llibres que durant l'any has anat recopilant però que no has trobat el moment per llegir. Hi ha lectors que durant les vacances escullen thrillers i novel·les addictives. D'altres que aprofiten els dies de tranquil·litat per enfrontar-se als que han destacat durant l'any i que s'han convertit en els més llegits, com Les calces al sol, 32 de març o Les nostres mares.

Com cada mes, un informe del Gremi d'Editors de Catalunya -elaborat per la plataforma digital LibriData- enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. Si vols aprofitar les vacances d'estiu per llegir algun llibre, però encara no saps quin, t'ajudem a decidir amb els títols més venuts al juny.

'Et vaig donar ull i vas mirar les tenebres'

Portada de 'Et vaig donar ull i vas mirar les tenebres'. — Anagrama

Després de l'èxit Canto jo i la mutanya balla (Anagrama), amb el que va guanyar un dels Premis de Literatura de la Unió Europea 2020 i el Premi Llibres Anagrama el 2019, Irene Solà explora ara "la dualitat i el lligam intrínsec entre llum i foscor, vida i mort, realitat i fabulació" a Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama).

La història té lloc al mas Clavell, una casa habitada sobretot per dones, situada en algun lloc remot de les Guilleries "transitat per caçadors de llops, bandolers, emboscats, carlins, sortilleres, maquis, pilots de ral·lis, fantasmes, bèsties i dimonis". En aquesta casa, un grup de dones prepara una festa. Són la Joana, que "per trobar marit va fer un pacte que inauguraria una progènie aparentment corcada"; la Bernadeta, a qui manquen les pestanyes; la Margarida, que "en lloc d'un cor sencer en té un de tres quarts, rabiüt", i la Blanca, que "va néixer sense llengua, amb la boca com un niu buit, i no parla, només observa".



'Les calces al sol'

'Les calces al sol'. — La campana

Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, gira al voltant de la Rita Racons, que se'n va als Estats Units a fer d'au-pair sense saber-ho del tot. Un bon dia es troba a l'aeroport de Barcelona preparada per agafar un avió que, teòricament, l'ha de dur a Nova York, on aprendrà anglès durant l'estiu. Però el seu ínfim coneixement de la llengua anglesa la porta, per carambola, fins a Atlanta, a casa dels Bookland, on tindrà cura dels tres fills de la família durant un any sencer.

Els Bookland són l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals rematats, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits Bookland a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.



'Boulder'

Portada de 'Boulder', d'Eva Baltasar.

Boulder, que és la segona part de la triologia inciada amb Permagel (Premi Llibreter 2018) i que acaba amb Mamut (Club Editor), explora la vivència de la maternitat per part d'una parella de dones lesbianes. La protagonista és una dona atreta per la solitud com per un imant. Es guanya la vida fent de cuinera en un buc fins que coneix a una dona se l'emporta entre les quatre parets d'una casa i l'embarca en la gestació assistida d'una criatura.

Boulder s'ha convertit en la primera novel·la en català finalista al premi Booker International. "La Boulder troba la seva fórmula salvatge i alternativa de viure la seva maternitat. Jo he pogut viure el fet de ser dona i lesbiana sense cap mena de problema, perquè darrere meu hi ha hagut moltes dones i homes que han lluitat per aquesta igualtat de drets. Però jo ja no estic en aquesta lluita. Jo visc la meva vida amb tota naturalitat, i els personatges fan el mateix", va explicar Baltasar en una entrevista a Diari Públic.

'Les nostres mares'

'Les nostres mares'. — grup62

La periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà reivindica les dones nascudes als anys 50 a la novel·la Les nostres mares (Proa), premi Sant Jordi 2022. Dedica un capítol a cadascuna d'aquestes dones que van renunciar als somnis perquè les seves filles sí que poguessin triar. "Hem tingut sempre de referents els pares i hem donat per descomptades les persones que ens han donat les habilitats materials i immaterials per sortir al món [...], però les mares ens han ensenyat com caminar pel món, i això ho hem donat tant per descomptat perquè també com que la feina de cures i la domèstica no té remuneració i, per tant, es tradueix en no tenir valoració social, nosaltres també hem caigut en no valorar-ho", explica en una entrevista a Diari Públic.

"Per mi aquest llibre també és una revisió pròpia de mirar-me la mare com a persona i no com a rol únic de mare, ha tingut la seva vida les seves frustracions i se n'ha sortit com ha pogut per assolir les seves fites...", explica.



'32 de març'

L'escriptor i periodista Xavier Bosch torna a París amb la seva última novel·la, 32 de març (Univers), en què s'endinsa en l'amor i el periodisme, els dos eixos temàtics sobre els quals ha construït una obra literària amb gran èxit de lectors. En aquesta història, una agent literària, la Barbara, acabarà descobrint, amb l'ajuda d'un fotògraf, els secrets de la seva àvia, que va sobreviure a l'ocupació nazi de París a la Segons Guerra Mundial.



'Colliras tempestes'

'Colliràs tempestes'. — Edicions 62

Si ets de novel·la negra, la novel·la número 32 de la sèrie del comissari Brunetti, Colliras tempestes (Edicions 62) és una aposta segura. Durant la desfilada de l'orgull gai, un subordinat de Brunetti és detingut per agredir un contramanifestant. Tot i que l'agent minimitza els fets, els cops i els morats són ben visibles i parlen d'excessiva violència policial.

L'atenció del comissari, però, aviat es dirigeix cap a un assumpte encara més fosc, ja que en un canal ha aparegut el cadàver d'un immigrant. A la butxaca de la víctima troben un fragment d'os humà. Brunetti es veu obligat a investigar l'assumpte, que el condueix fins al jardí d'un antic palazzo venecià propietat d'un catedràtic d'història medieval. A la caseta del jardiner s'hi troben diverses fotografies i eslògans de l'esquerra revolucionària italiana de finals dels anys setanta i vuitanta.

'Canalles'

Canalles (Edicions del Periscopi) és un recull de dotze articles que tornen a demostrar la destresa i l'habilitat narratives del reporter Patrick Radden Keefe, que posa la mirada en la línia imperceptible que separa el món legal de l'il·legal, el lícit de l'il·lícit, el bé del mal.

Estafadors, malversadors, falsificadors, traficants, advocats, víctimes, productors de televisió, cuiners de renom... En aquest llibre trobareu les seves històries i les d'aquells que els envolten, involucrats, d'una manera o altra, en activitats de prestigi dubtós.

'Ets el que menges'

'Ets el que menges', de Núria Coll. — Rosa dels Vents

La periodista i divulgadora de temes de salut Núria Coll es proposa empoderar al lector perquè trobi el seu propi camí en relació a l'alimentació a Ets el que menges (Rosa dels vents).

"Menjar saludable no és difícil, però de vegades ens perdem entre tantes dades i dietes de moda. No cal aprendre cada nou estudi nutricional; probablement ens serviria més aturar-nos i pensar una mica. En aquest llibre de reflexions i consells, Núria Coll, amb idees i pensaments basats en el sentit comú, ens proposa un objectiu clar: despertar al lector l'ambició de tenir un criteri propi perquè no depengui del que és que els gurus diuen que cal menjar", explica l'editorial.