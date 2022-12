Els majoristes preveuen recuperar aquest Nadal el volum de vendes previ a la pandèmia, malgrat la inflació

A dues setmanes de Nadal, el sector de l'alimentació majorista afronta la campanya nadalenca amb optimisme, tot i la inflació. L'Associació d'Empreses majoristes de Mercabarna (Assocome) preveu recuperar el volum de vendes d'abans de la pandèmia i distribuir més de 108.000 tones de producte fresc, entre un 10% i un 15% més que l'any passat, quan es van limitar les reunions familiars i l'aforament dels restaurants es va reduir al 50%.

Malgrat l'escalada de preus, les previsions són optimistes, ja que la moderació de la inflació des del mes d'octubre farà que els preus, tot i créixer, "es mantinguin moderats", segons el vicepresident de l'Assocome, Jaume Flores. Tot i això, hi ha productes que encariran més la cistella de la compra de Nadal que d'altres, com el peix i el marisc, que s'encariran un 13% respecte l'any passat, o la fruita que ho farà un 10%, amb increments ens productes típics com el raïm o la pinya.

Per reduir el preu de la cistella de la compra, els majoristes recomanen optar pel producte de proximitat i anar al mercat i deixar-se assessorar pels professionals. De fet, durant la tradicional roda de premsa que cada any ofereixen els majoristes de Mercabarna, Flores ha explicat que anar a comprar amb un producte en concret al cap pot fer que en paguem un preu molt elevat si no està en el seu moment òptim.



El Gremi de Majoristes del Peix (GMP) calcula que distribuirà 6.800 tones de producte, un 5% més que l'any passat. Els peixos que més s'encariran seran el llenguado, el llobarro salvatge, el salmó, la cloïssa de cultiu o els musclos. Per contra, el calamar, la orada salvatge o el bacallà fresc, seran més barats que l'any passat.

El Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM), 100.000 tones de fruita i verdura aproximadament. Productes típics d'aquestes dates com la pinya o el raïm d'Alebo s'encariran i d'altres com els cítrics, per contra, seran més econòmics que el passat Nadal.



Finalment, el sector carni de Mercabarna preveu repartir per sobre del milió de quilos, un increment del 15% respecte l'any passat, i el sector de l'aviram espera distribuir fins a 18.000 unitats d'aus, entre un 5% i un 10% més que el 2020.