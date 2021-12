Els majors de 55 anys ja poden demanar cita prèvia per la tercera dosi de la vacuna

Les persones de 55 a 59 anys ja poden demanar hora per rebre la tercera dosi de la Covid-19, després que Salut hagi obert aquest dimarts a les 14 h la cita prèvia per a aquest grup d'edat al portal de vacunació. Així ho ha confirmat el Departament a l'ACN després que TV3 hagi avançat la informació. Salut ha anat obrint els grups de més edat perquè puguin rebre la tercera dosi, i ara ho poden fer tots els majors de 55 anys.



Per vacunar-se amb la tercera dosi cal que hagin passat sis mesos a partir de l'última dosi de la vacuna si era Pfizer o Moderna o tres mesos si era AstraZeneca. Des d'aquest dilluns, les persones vacunades amb AstraZeneca, tinguin l'edat que tinguin, poden demanar hora per rebre aquesta dosi de reforç o tercera dosi.

Més concreció sobre les noves restriccions

Després que aquest dilluns el Govern anunciés l'adopció de noves restriccions dures per frenar l'avenç de la pandèmia, el Procicat està redactant el detall de les mesures. Tal i com ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, la resolució s'entrarà dimecres al matí al TSJC per tal que avali les mesures, que inclouen limitacions als aforaments i les reunions, i el toc de queda. Plaja, però, s'ha mostrat "confiada" que el TSJC avalarà les mesures, malgrat la seva duresa.



"Estan justificades i tenen fonaments jurídics. No contemplem que les denegui", ha dit. La portaveu, a més, ha detallat que el toc de queda que demana el Govern no serà aplicable a tot Catalunya, sinó als municipis de més de 10.000 habitants i una incidència superior a 250 casos per cada 100.000 habitants.



A la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha assegurat que el Govern és "molt conscient de l'impacte que tenen sobre ciutadania i sectors directament afectats" les mesures proposades. "Ens hagués agradat avisar abans però és en aquesta última setmana que ha canviat tot i el virus no avisa massa com serà el seu comportament", ha afegit. Segons Plaja, l'executiu sap que "amb la vacunació no és suficient per a aturar l'expansió del virus". "Son la millor eina per combatre les pitjors conseqüències, però no és suficient per a aturar el virus", ha dit.



Preguntada pels motius que han portat al Govern a demanar el toc de queda quan aquesta no era una mesura proposada pel Comitè d'Experts, Plaja ha comentat que l'executiu "es mira al detall les recomanacions dels experts, però aplica les mesures que creu més adequades, i aplicar el toc de queda es considera una mesura efectiva".