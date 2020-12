Els Mossos d'Esquadra desnonen quatre famílies vulnerables que vivien a un bloc Sants

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimarts quatre famílies que vivien al bloc Gayarre de Barcelona, a Sants, en ple estat d'alarma. Als pisos hi havien sis menors, un amb només 10 dies de vida. "Són famílies vulnerables, tres d’elles monoparentals", denuncia el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) en un comunicat.



L’avís de desnonament va arribar amb dos dies d’antelació, abans de l’inici de la data oberta. Això implicava que les famílies podien ser deasllotjades entre el 7 i el 22 de desembre. "Un desnonament amb data oberta no només il·legal, sinó que també és inhumà", critica el GHAS. Per evitar-ho, els activistes han organitzat diverses activitats durant la setmana i un centenar de persones s'han concentrat des d'aquesta matinada davant de l'edifici per frenar el desnonament, el qual s'ha executat aquest dimarts al migdia.

El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha criticat a través de Twitter que no s'ha avisat prèviament Serveis Socials del desallotjament. D'altra banda, ha criticat el dispositiu dels Mossos d'Esquadra, format per una desena de furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo), les quals custodiaven la comitiva judicial que ha fet efectiu el desnonament de les quatre famílies vulnerables. La policia catalana han desallotjat les persones que estaven concentrades davant del bloc, el que ha provocat alguns moments de tensió.

Serra ha subratllat que el consistori va enviar la setmana passada una carta a la propietat oferint-li cobrar el total del lloguer perquè poguessin quedar-se al bloc, però no van obtenir resposta.

"Les famílies vivien en una finca d’un gran propietari, que durant aquests dos anys s’ha negat a negociar un lloguer amb les famílies i amb el Grup d’Habitatge de Sants", han protestat els activistes. L’Ajuntament té constància que la propietat del bloc té 11 habitatges. Segons el decret de la Generalitat no se'l considera un gran tenidor (a partir de 15 habitatges o més). El decret que prepara el Govern espanyol, en canvi, sí que defineix un gran tenidor a partir de 10 habitatges, però encara està pendent d’aprovació pel Consell de Ministres.



"Quantes famílies més s'han de quedar al carrer perquè se suspenguin TOTS els desnonaments?", ha etzibat Serra a les xarxes socials, etiquetant el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre José Luis Ábalos.