Els Mossos desallotgen la 'rave' d'Ivars de Noguera després de cinc dies de festa

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres la rave que va començar la matinada de dissabte a Ivars de Noguera i que ha aplegat unes 400 persones provinents de tot l'Estat i d'arreu d'Europa. La festa s'ha fet a la zona de l'horta de Boix, al voltant de l'embassament de Santa Anna, i ha durat cinc dies.

La policia, amb un centenar d'efectius dels ARRO i la Brimo, ha encerclat el perímetre i ha anat identificant el centenar d'assistents que quedaven. Durant el dispositiu de desallotjament, els Mossos també han detingut la persona que estaria implicada en l'incident en què cinc agents van resultar ferits lleus quan intentaven evitar l'accés d'alguns vehicles a la festa il·legal.

A mesura que els identificaven, els Mossos feien tests de drogues i alcohol als que havien de conduir. En total, han posat una vintena de denúncies.

Cal "prudència", però també "contundència"

Els Mossos portaven controlant els accessos des de dissabte, quan va començar la festa, però no l'han desallotjat fins aquest dimecres. El director de la Policia, Pere Ferrer, ha detallat en declaracions a TV3 que han actuat quan han tingut els efectius suficients per fer-ho. El policia ha assenyalat que "no es pot improvisar" ni tampoc "actuar per estómac". Ferrer ha justificat que cal "prudència", però també "contundència" i actuar amb "proporcionalitat".



El tancament dels camins per part dels Mossos ha fet que alguns participants hagin optat per travessar finques agrícoles per arribar a l'espai, fet que ha causat diversos desperfectes als pagesos de la zona.