Els Mossos desnonen de nit i sense ordre judicial una família amb tres menors a Ciutat Meridiana

Els Mossos d'Esquadra van desnonar aquest dijous, una hora abans de l'inici del toc queda, una família amb tres menors (un d'ells un nadó) al barri de Ciutat Meridiana, a Barcelona. La dona va tornar de la feina al migdia i es va trobar amb el pany canviat. No li van notificar res a ella ni al seu advocat d'ofici, segons recull El Periódico. En trobar-se en aquesta situació, va tornar a entrar al pis en què vivien des de feia dos anys, propietat del BBVA, i va sonar una alarma que havien instal·lat després del desnonament que s'havia dut a terme mentre estava treballant.



Els agents dels Mossos van acudir a l'habitatge, on desenes de veïns van intentar aturar el desnonament. L'advocada i codirectora d'Irídia- Centre per la Defensa dels Drets, Anaïs Franquesa, ha afirmat en una entrevista a la Ser Catalunya que "preocupa que es dugui a terme un desnonament d'aquestes característiques, en plena pandèmia i amb toc de queda. I que els Mossos actuïn per la via directa, sense ordre judicial, és molt greu".

"A la tarda no hi havia una ordre judicial de desallotjar aquesta família, ho haurien d'haver notificat a l'autoritat judicial. La policia no pot optar per la via ràpida justificant-se amb el delicte flagrant", explica Franquesa a l'entrevista.



L'Observatori Desc també ha denunciat l'actuació policial i ha assegurat que vulnera diverses lleis, tant internacionals com catalanes.

Col·lectius en defensa del dret a l'habitatge van intentar aturar el desnonament i van ser molt crítics amb els Mossos i el Govern.



El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha defensat en una entrevista a Ser Catalunya l'actuació del cos i recorda que els Mossos actuen com a policia judicial, per la qual cosa lamenta "que es posi el focus" en el cos. "A ningú li agrada anar a una casa i treure una família amb tres nens, però vivim en un estat de dret", ha dit Sallent. El comissari en cap de el cos defensa l'actuació constitueix un "delicte flagrant", per la qual cosa es va decidir actuar per "restituir la propietat ja feta al matí".