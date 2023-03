Els Mossos detenen Clara Ponsatí a Barcelona després de la compareixença del seu retorn de l'exili

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'eurodiputada Clara Ponsatí a la plaça de la Catedral de Barcelona. La detenció s'ha produït per part d'agents de paisà, just després de la compareixença en la qual ha parlat sobre el seu retorn, després de cinc anys a l'exili.

L'eurodiputada ha assegurat just en arribar a Barcelona que no tenia intenció d'entregar-se a les autoritats ni comparèixer davant del Tribunal Suprem. "No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets", ha dit aquesta tarda en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona.

L'exconsellera catalana ha tornat aquesta mateixa tarda a Catalunya travessant la frontera francoespanyola. Ho ha fet havent decidit no entregar-se a les autoritats, tot i que té en vigor una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.



Ponsatí gaudeix actualment la immunitat europarlamentària cautelar que li va concedir el Tribunal de Justícia de la UE a finals de maig del 2022. Precisament ha ensenyat el carnet d'europarlamentària davant els agents, però finalment s'ha procedit a la detenció per ordre judicial.

La mateixa exconsellera ha fet una piulada pocs minuts després dels fets, adjuntant una imatge del moment. Ponsatí considera que els Mossos l'han detingut "il·legalment".



Compareixença al jutjat de guàrdia

Clara Ponsatí compareixerà aquesta tarda davant el jutjat de guàrdia de Barcelona per rebre notificació que l'informa sobre l'ordre vigent de presentar-se al Tribunal Suprem. Després d'aquest tràmit, quedarà en llibertat i rebrà citació per declarar davant de l'òrgan judicial.

Si no es presenta davant el Suprem, l'exconsellera tornarà a ser detinguda. És aleshores quan Posantí seria traslladada a Madrid per declarar, si així ho considera necessari el jutge Pablo Llarena.