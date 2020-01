Els Mossos detenen un home després de matar la seva parella

Una dona ha estat assassinada aquesta matinada en el seu domicili de Sant Joan Despí a Barcelona. La seva parella, un home de 45 anys, ha estat detingut com a presumpte autor dels fets quan pretenia fugir, han informat els Mossos d'Esquadra.



La policia catalana ha trobat el cos sense vida de la dona cap a les 03.00 hores d'aquesta matinada, després que la família hagi facilitat l'accés a l'habitatge als agents dels Mossos, segons han explicat fonts del cos.



Els agents han detingut al presumpte autor del crim a l'aeroport del Prat quan suposadament intentava escapar. La Divisió de Recerca Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud s'ha fet càrrec de la recerca per esclarir les circumstàncies de la mort d'aquesta dona a casa seva, al barri Eixample Sud.



El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat s'ha fet càrrec del cas i ha decretat secret de sumari. En confirmar-se aquest nou cas a Sant Joan Despí com a crim masclista, seria la quarta dona assassinada en el que va de 2020 a Catalunya.

L'ONU demana a l'Estat espanyol mesures més efectives

La violència masclista va ocupar un lloc important entre les més de 200 recomanacions que va rebre Espanya en el context del seu Examen Periòdic Universal del Consell de Drets Humans de l'ONU.



Encara que diversos països van felicitar Espanya pels passos avançats en aquesta lluita, van instar al país a desenvolupar "mesures més efectives per reduir la violència contra la dona".



En aquesta línia, van demanar a l'Estat la millora de formació de jutges, jutgesses i Forces i Cossos de Seguretat en violència masclista, així com l'accés i dret de les víctimes a "mitjans de reparació i protecció".



Entre les peticions habituals sobre la reducció de bretxa salarial i polítiques d'apoderament, es va proposar també la possibilitat d'incloure altres formes de violència de gènere en la llei orgànica.