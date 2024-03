Els Mossos escorcollen la seu de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra escorcollen des de primera hora del matí la seu de la Federació Catalana de Futbol, situada alcarrer de Sicília de Barcelona. Segons han avançat diversos mitjans, el registre de la policia catalana es produeix en el marc d'unes presumptes irregularitats en les darreres eleccions a la presidència de l'entitat, amb Joan Soteras al capdavant.

Els treballadors de la Federació Catalana no han pogut acudir al seu lloc de treball mentre se'n registren les oficines. Les diligències són per ara secretes.

L'origen de tot seria la denúncia d'un dels candidats dels passats comicis, entre els quals hi havia Àlex Talavera, Juanjo Isern i Pep Palacios. Aquestes eleccions ja eren una repetició d'unes votacions anteriors que el Tribunal Català de l'Esport va ordenar tornar a celebrar per irregularitats.

Fa uns mesos, el Parlament de Catalunya va demanar la dimissió de Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol per defensar l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales quan aquest encara no havia dimitat pel petó no consentit a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso durant la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial.