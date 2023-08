Els Mossos eviten l'ablació i el matrimoni forçat a tres germanes de la Segarra

Els Mossos d'Esquadra han evitat que es practiqués l'ablació (mutilació genital femenina) i el matrimoni forçat a tres germanes que resideixen a la Segarra, dues d'elles menors d'edat. En el marc de la investigació s'han interrogat als pares de les joves, però encara no hi ha detinguts, segons ha avançat el diari Segre.

Els fets van passar la juny i consten en el registre d'aquest tipus de casos al conjunt de Catalunya del darrer trimestre. L'entorn educatiu i el Centre d'Atenció Primària de referència de les noies van veure indicis de risc imminent i van avisar a la policia.

En concret, va veure que anaven a viatjar amb la seva família al seu país d'origen, al Sahel, al sud del Sàhara. I es va detectar el risc que hi havia que un cop hi arribessin podrien ser víctimes de la mutilació genital femenina i un matrimoni forçat, en contra de la seva voluntat.

Les mateixes informacions apuntaven que hi havia risc que les joves no poguessin tornar a la Segarra després de viatjar al país d'origen. Arran de les sospites, els Mossos van aplicar el protocol previst per a aquest tipus de casos, en el qual habitualment es reté el passaport a les afectades per impedir que viatgin.