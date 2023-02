Els Mossos investiguen els insults racistes contra un jugador en un partit del Joventut de Badalona

La Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació pels insults racistes que va rebre un jugador en un partit del Club Joventut de Badalona dimarts passat, segons ha informat el cos a través de les xarxes socials.

El club català ha fet arribar vídeos sobre aquesta situació a les autoritats perquè "els analitzin, posin en marxa les actuacions necessàries i prenguin les decisions corresponents", segons ha explicat a través d'un comunicat.

A les imatges, captades a través de la retransmissió televisiva del partit, es pot veure com una aficionada del Joventut de Badalona, acompanyada de dues persones més, insulta reiteradament un jugador de l'equip contrari, Yago Dos Santos del Ratiopharm Ulm, a qui crida "mono" diverses vegades. El vídeo s'ha viralitzat i ha indignat a molts usuaris, que han lamentat la situació.

En el comunicat, el club ha afegit que acatarà les decisions que se'n derivin. D'altra banda, ha rebutjat "enèrgicament" qualsevol mena de comportament i comentari intimidatori, vexatori, racista o xenòfob. "Els valors de la Penya han estat presidits per un profund amor per l'esport en general i pel bàsquet en particular. Una estima que no s'entén sense l'absolut respecte per rivals, àrbitres i aficionats que ens venen a visitar a l'Olímpic de Badalona cada setmana", recorda.