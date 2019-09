Els Mossos d'Esquadra utilitzaran gas pebre com a mesura antidisturbis i contemplen la utilització de tanques de metre i mig i de gran per a intervenir en possibles aldarulls, coincidint amb una tardor que preveuen tibant per les mobilitzacions després de les sentencies del Tribunal Suprem contra dirigents implicats en la realització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.



La sentència del judici als líders independentistes, molts d'ells en presó preventiva, es preveu que es faci pública a l'octubre, i tant partits com entitats sobiranistes ja han fet reiterades crides a la mobilització i a la "desobediència" civil si la resolució del Tribunal Suprem és condemnatòria.

En aquest escenari, la policia catalana prepara mesures per fer front a possibles aldarulls. Entre les accions previstes, els agents de Mossos d'Esquadra utilitzaran gas pebre específic (OC) com a mesura antidisturbis, que es dispara amb un esprai a una distància de metre i mig i no amb una pistola, és unidireccional, és a dir, es dirigeix a una persona en concret, i els seus efectes duren uns 20 minutos, informa l'agència EFE.

Segons Mossos, es tracta d'una mesura dissuasiva, més efectiva i menys lesiva que unes altres com les càrregues policials en moments de molta tensió, i que utilitzada per policies d'altres països europeus.



A més, la policia catalana vol tenir el menor contacte possible amb els manifestants en aquelles mobilitzacions que puguin derivar en disturbis.

Si es fa servir aquest gas, haurà de ser amb autorització els comandaments del CECOR, i abans s'avisarà per megafonia als manifestants.



L'altra mesura que preveuen els Mossos són unes tanques de metre i mig i de gran pes, de manera que els manifestants no les puguin fer caure.



Els Mossos ja han contactat amb una empresa, que s'ha compromès a col·locar-les en menys de 24 hores per protegir edificis on puguin produir-se aldarulls, com la Delegació del Govern espanyol a Catalunya.



Mossos, no obstant això, precisen que no han planificat el dispositiu concret pel dia que es faci pública la sentència.