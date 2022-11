Els Mossos immobilitzen un autobús d'Hazte Oír amb missatges transfòbics que circulava per Barcelona  

Els Mossos d'Esquadra han immobilitzat un autobús de l'organització ultracatòlica Hazte Oír que circulava des d'aquest dijous per Barcelona amb missatges transfòbics com Les niñes no existen, No a la mutilació infantil o #StopLleiTrans. La policia catalana ha aturat el vehicle arran d'una denúncia que ha presentat l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No discriminació de la Generalitat de Catalunya.

El Departament d'Igualtat i Feminismes ja ha obert un expedient sancionador a l'organització ultracatòlica per discriminació. La consellera Tània Verge ha assegurat que la immobilització per part dels Mossos durarà fins que es retirin els missatges transfòbics. Verge ha expressat el compromís del Govern contra les entitats "antidrets".

L'executiu català és el primer que atura l'autobús, després que hagi circulat per altres territoris espanyols com Madrid, País Valencià o l'Aragó. L'expedient sancionador obert per Igualtat podria comportar una multa de fins a 40.000 euros, tal com recull Betevé.

Des de l'organització ultracatòlica han criticat l'actuació dels Mossos. A través de diversos missatges a les xarxes socials, han lamentat que se'ls ha "bloquejat" el recorregut del que anomenen el bus "de la veritat" i han expressat que continuar intentant que arribi a tothom el seu missatge.

Per contra, des de l'Observatori Contra l'Homofòbia han celebrat l'actuació de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació i dels Mossos d'Esquadra. L'organització ha reivindicat que els discursos d'odi "no poden circular impunement pels carrers de Barcelona" i ha exigit la retirada immediata del vehicle.

Contra la Llei Trans

Els missatges que portava escrits l'autobús atacaven directament la anomenada Llei Trans que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. La nova normativa reconeix el dret a la lliure autodeterminació del gènere, és a dir, que permetrà fer el canvi per la simple voluntat de l'interessat o interessada davant funcionaris del Registre Civil, i sense la necessitat d'aportar cap document, testimonis, proves o informe mèdic que el justifiqui.

També contempla el dret dels menors a ser escoltats, és a dir, permetent-los el canvi de nom en el registre a qualsevol edat i el de sexe a partir dels 12.