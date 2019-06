Els universitaris persisteixen en la reivindicació principal del moviment estudiantil a Catalunya: abaixar els preus de l'educació superior, una fita que no s'ha assolit d'ençà que s'enfilessin fins a un 66% amb el govern d'Artur Mas, en plena època de retallades. Aquest és el propòsit de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Universitats, que vol portar al Parlament l'aplicació d'una rebaixa de taxes que ja es va aprovar el 2016 amb una moció avalada per la cambra, però que mai es va fer efectiva.



"És una demanda que portem lluitant des del moviment estudiantil els últims cinc anys. I això diu molt, perquè és estrany trobar una reivindicació única durant tant de temps en l'àmbit educatiu, tenint en compte que el cicle d'un estudiant pel seu centre és de quatre", explica Berta Satoca, portaveu de la comissió promotora de la ILP. La demanda va agafar embranzida quan, el 2016, els estudiants van sortir al carrer diversos cops per pressionar la cambra catalana a aprovar una rebaixa de preus d'un 30%, entre altres reivindicacions. El punt més àlgid de les mobilitzacions va arribar quan centenars d'estudiants van marxar des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) fins a les portes del Parlament, tallant la C-58 des del campus fins a la capital catalana.



Enguany, els estudiants van convocar una vaga a principis de maig per donar embranzida a la ILP sota el lema "Recuperem la Universitat". Durant aquella setmana, la comissió promotora va aconseguir arribar fins a les 40.000 signatures de les 50.000 que necessiten per tramitar la Iniciativa al Parlament. Tal com explica Satoca, ara per ara les signatures ja han superat les 40.000, però el ritme de recollida s'ha reduït.



En concret, el que demana la ILP Universitats és que, a Catalunya, els preus de les matrícules se situïn "dins de la meitat inferior de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de l'ensenyament universitari" segons resa el text de la proposició de llei, que equivaldria pagar menys d'un 25% del cost real dels estudis. Aquests preus reduirien substancialment els costos assumits pels estudiants durant els últims anys. Segons la ILP Universitats, el curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit universitari a l'Estat era de 27,43€, mentre que a Catalunya es pagava a 41,17€. Per tant, El preu català equivalia a la quarta part del preu real, mentre que la mitjana del cost assumit pels estudiants al conjunt de l'Estat era un 15% del total.

Trobada de moviments socials per la universitat pública

Des de la comissió, esperen finalitzar els tràmits de la ILP després de l'estiu, quan es mostren convençuts que arribaran al mínim necessari de firmes: "Ara ve el període d'exàmens i estem més aturats. Per això, probablement, haurem d'acollir-nos a una pròrroga de la data final", explica Satoca. Per tal de compensar l'alentiment al que els aboca el calendari universitari, la comissió promotora ha organitzat un acte conjunt amb altres moviments socials aquest dissabte al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra:

🗣️ UNIM LLUITES, RECUPEREM DRETS!



Diversos moviments socials ens unim per obrir les portes a un futur més just.



🗓️ 8 de juny

📌 c/ Ramón Turró (Campus UPF Ciutadella)

🕘 19h#UnimLluites #RecuperemDrets pic.twitter.com/5M6gQQ2ocw — ILPUniversitats (@ILPuniversitats) 31 de mayo de 2019

"Volem donar a conèixer la ILP a un públic que no sigui propi de l'àmbit universitari. Necessitem transcendir els límits de la universitat", diu la portaveu. Sota el lema "Recuperem Drets", els promotors han aconseguit aplegar fins a 12 moviments que han estat protagonistes els darrers mesos, com la plataforma CAP Raval Nord Digne, els treballadors d'Élite Taxi, la Marea Pensionista, el Sindicat de Llogaters o l'Organització d'Estibadors Portuaris, entre d'altres: "No ha sigut difícil trobar-nos. Compartim lluites, espais i moviments. Volem donar-los veu a dins la universitat i, alhora, aconseguir fer arribar la ILP a gent d'edats més diverses".