Els moviments veïnals i ecologistes exigeixen tallar els vincles entre Barcelona Energia i la incineradora de Tersa

Les primeres setmanes de Barcelona Energia, l'operadora elèctrica pública que l'Ajuntament de la ciutat va estrenar el passat 1 de juliol, van acompanyades de polèmica. Fonamentalment pels seus vincles amb Tractament i Selecció de Residus (TERSA), l'empresa pública que la gestiona i que al seu torn posseeix la planta d'incineració de residus de Sant Adrià de Besòs. El moviment ecologista, veïnal i de salut primer va exigir que l'electricitat de Barcelona Energia no provingués de Tersa, i ara fa un pas més enllà i reclama que l'operadora se'n desvinculi i el tancament de la incineradora, per avançar cap a l'objectiu de residu zero. Per abordar aquestes qüestions, una interlocució dels moviments es reunirà a partir de la setmana vinent amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Tot plegat s'explicarà en una roda de premsa aquest dimecres al matí.



Barcelona Energia va començar a operar assegurant que comercialitzava energia "100% verda i de proximitat", una afirmació qüestionad per més d'una trentena d'entitats ecologistes i veïnals –com la Plataforma metropolitana veïnal Aire Net, la Coordinadora Catalana contra la Incineració, Ecologistes en Acció, Greenpeace o la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)– que pocs dies després van emetre la declaració "Gat per llebre" per denunciar que no era així, ja que més del 80% de l'electricitat la generava precisament la incineradora de Tersa. La resta provindria de les plaques solars instal·lades a la ciutat i la planta de biogàs situada a l'antic abocador del Garraf.

Actualment, l'Estat espanyol considera que l'electricitat procedent de la crema de residus és energia neta que té dret a rebre la certificació de font verda, una opinió que no comparteixen representants municipals com el regidor Eloi Badia ni el moviment ecologista. De fet, el periodista i activista ecologista Jordi Bigues afirma a Públic que l'energia de la incineradora és "electricitat negra" i que transmetre la idea que és verda implica fer greenwashing (rentat d'imatge verd) i és "enganyar la gent".



Després de les queixes de les entitats veïnals, però, l'Ajuntament va deixar clar que l'electricitat que comercialitzés Barcelona Energia no provindria de la incineradora, sinó que es compraria en el mercat d'energia renovable i comptaria amb el pertinent certificat d'origen. "El que reclamem és que Barcelona Energia es desvinculi totalment de Tersa, una empresa que fa electricitat negra amb la incineració. El moviment ecologista estem a favor de Barcelona Energia, però volem que sigui totalment transparent en aquest aspecte", explica Bigues.

Paral·lelament, a la roda de premsa es presentarà la proposta "Per una transició energètica i ecològica, cal Residu Zero a la ciutat de Barcelona", que defensa incrementar el reciclatge i que la incineració de residus sigui només la darrera opció. "Lluny de complir el que deia el programa electoral de Barcelona en Comú, la incineradora ha augmentat l'activitat i ha incrementat la quantitat de tones que ha cremat. Si el que vols és generar electricitat, quan més cremis millor, però si el que et preocupa és la salut doncs el que has de fer és incinerar menys", detalla Bigues. Des del consistori s'apunta que la voluntat és arribar al 50% de recollida selectiva, objectiu que si s'assolís permetria "replantejar el futur de la incineradora". La realitat, però, és que s'està lluny d'aquest objectiu, ja que actualment la recollida selectiva tot just arriba al 35%. En qualsevol cas, Bigues confien que les trobades entre els moviments i les administracions serveixin per assolir algun tipus d'acord per anar "més enllà de l'escenari actual" i pensar també en clau de la propera legislatura.

Des de fa anys la plataforma veïna metropolitana Airenet és molt bel·ligerant contra la incineradora, fins al punt que ha presentat una denúncia contra Tersa a la fiscalia per la contaminació de l'aire amb dioxines que podrien ser cancerígenes. Ara mateix l'Ajuntament té en marxa un estudi per mesurar les dioxines, amb el compromís d'acabar-lo abans d'un any. Bigues considera que l'arrencada de Barcelona Energia era una oportunitat per posar en marxa un nou model, que impliqués també deixa d'apostar per la incineració de residus com a font de generació d'electricitat. La comercialitzadora municipal s'ha venut com l'aposta del govern de Colau per "desconnectar de l'oligopoli" de les elèctriques. De moment il·lumina els equipaments municipals, però a partir de l'any vinent també podran contractar els particulars, amb la previsió que en la fase inicial arribi a 20.000 llars.