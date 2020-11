Els pacients Covid als hospitals catalans cauen més d'un 30% en 12 dies

Un dia més continua baixant la pressió assistencial per la Covid-19 a Catalunya, si bé les UCI es mantenen molt més plenes del que voldria el Departament de Salut a tot just dos dies d'iniciar el pla de desescalada. En concret, segons les darreres dades publicades, ara mateix hi ha 2.060 persones ingressades als hospitals amb la malaltia, 134 menys que en l'anterior balanç i, sobretot, més de 700 menys de les que hi havia el 8 de novembre, dia en què es va assolir el pic de la segona onada i s'inicia un descens pràcticament ininterromput. En concret, la caiguda de pacients Covid als hospitals supera el 30%.



Paral·lelament, també cau el volum de persones a les UCI, tot i que a un ritme inferior. Ara n'hi ha 527, 12 menys que ahir, però encara molt per damunt de les 300 que s'ha fixat Salut com a objectiu. En aquest cas, tot just se sumen quatre dies consecutius de descensos, en què el nombre d'ingressats a cures intensives ha baixat un 11% des de les 592 que hi havia el 16 de novembre. El pic de la segona onada, però, s'havia assolit el dia 10, amb 594 persones a les UCI.



Pel que fa a la resta d'indicadors de la pandèmia, el risc de rebrot es manté a la baixa i ara és de 331, 22 punts menys que ahir i el nivell més baix des del 7 d'octubre. La velocitat de propagació, o taxa Rt, es manté estable al 0,76 -on acumula diversos dies- i la incidència a 14 dies de casos per 100.000 habitants és ara de 461, 34 menys que divendres. Finalment, en les darreres 24 hores s'han declarat 1.828 nous casos, una dada que confirmaria la tendència a la baixa -està per sota dels 2.000 habituals els darrers dies-, a banda de 44 morts d'una pandèmia que ha provocat ja 15.433 víctimes mortals a Catalunya.