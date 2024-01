Els pagesos catalans se sumen a les mobilitzacions europees i convoquen talls a les carreteres

Diferents organitzacions agràries de Catalunya preveuen convocar talls a les principals carreteres del país de cara al dilluns vinent. D'aquesta manera, el sector se sumaria a altres mobilitzacions europees com les de França, Alemanya, Romania o Polònia. Les més polèmiques han estat les protestes de pagesos i ramaders francesos. Dissabte hi van haver una quarentena de bloquejos amb la participació de 700 agricultors que van aixecar barricades i col·locar els seus camions i tractors com a barreres.

Molts dels manifestants francesos es queixen de l'entrada de productes agrícoles procedents d'Espanya, ja que consideren que representen una competència deslleial pel baix preu i que els estàndards mediambientals són pitjors que els francesos.



"Parar el país"

En el cas dels agricultors catalans, segons han informat fonts del sector a l'ACN, pretenen "parar el país" amb talls a autopistes, autovies i accessos a les capitals de demarcació perquè la gent visualitzi "un problema no només europeu, sinó també governamental" en relació a uns preus justos, "l'odissea" de productes importats de tercers països o una normativa burocràtica "extensa", entre altres.

El sector també ha lamentat una "desídia" per part de l'Estat i el Govern i considera una "desmesura" el fet de "no voler negociar" els salaris dels treballadors de la propera campanya o una pujada d'impostos "que haurien d'estar bonificats".

Per tot plegat, els pagesos legitimen les mobilitzacions a unes decisions "estratègiques" i "negatives" per part de les administracions. Es preveu organitzar les protestes en una assemblea prevista aquest dimarts a Fondarella, al Pla d'Urgell.