Els pagesos gironins mantindran els talls a l'AP-7 i l'N-II fins a tenir una "resposta política" a les seves demandes

La revolta de la pagesia no afluixa en alguns punts del país. Uns 400 pagesos segueixen bloquejant amb els seus tractors l'autopista AP-7 a Pontós (Alt Empordà) i l'N-II. I tenen previst mantenir els talls fins que tinguin "resposta política" a les seves demandes. Al port de Tarragona, en canvi, tenen previst aixecar el bloqueig al llarg del matí. Els concentrats tenen una autorització per bloquejar l'accés fins a les 10:00 hores.

El portaveu del sindicat Unió de Pagesos i del moviment Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, assegura que la decisió està pressa i que no faran cap assemblea fins que rebin "una trucada" on l'administració es comprometi a "assumir la seva responsabilitat i començar a posar facilitats al sector".

"Fins que no hi hagi aquesta trucada no farem assemblea", assegura Ginebreda. De moment, mantenen els tractors a la via, han talat diversos arbres i estan amuntegant restes que dimarts es van llençar fora de l'autopista -pneumàtics i plàstics- per continuar posar barreres i impedir que els puguin desallotjar.

També van arribant nous tractors que han tornat a les seves explotacions a primera hora i que ara reprendran les mobilitzacions. "Els que han marxat ja estan tornant per aguantar el que faci falta", afirma Ginebreda. El membre de Plataforma Pagesa, Josep Vall-Llosera, assegura que hi ha "molta unió al sector" i que entre els concentrats hi ha "des de grans industrials a petits productors". "Això vol dir que alguna cosa passa i que afecta a tothom", afegeix.

De moment, ja tenen previst el dinar d'aquest dimecres -faran fideuada- i ja estan pensant en el sopar. Des de primera hora del matí, centenars de persones continuen a peu de la via esmorzant i recollint les tendes que han fet servir per dormir.

Els pagesos tenen tallada l'AP-7 i l'N-II per la sortida de Figueres Sud, en sentit sud, i per la de Vilademuls, en sentit nord. També està tallada l'N-II a Pontós i Bàscara. Els pagesos també han tallat la C-38 a Molló.



Què reclamen i què han aconseguit?

Amb les noves mobilitzaicons, els pagesos posen de nou sobre la taules les seves principals reivindicacions, com la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o al competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. La setmana passada ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on dimecres es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

L'endemà dijous, una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, comuns i Cs es va segellar en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar divendres que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.