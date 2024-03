Els pagesos i la plataforma Aturem Hard Rock abandonen l'AP-7 a Cambrils després d'un tall de 24 hores

Una vintena de persones han passat la nit a l'AP-7 a l'alçada de Cambrils (Baix Camp) en un tall de 24 hores per protestar contra els projectes de Hard Rock, de la sud-coreana Lotte Energy Materials a Mont-roig i en defensa de la pagesia. Els manifestants han abandonat l'autopista a dos quarts de nou del matí d'aquest dilluns i s'han dirigit cap a Mont-roig.

El portaveu d'Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha considerat un èxit la protesta i ha advertit que si els diferents governs no rectifiquen, en faran més. "És una petita demostració de força de que amb una mica d'organització podem fer coses molt grans", ha dit.

La jornada de manifestacions d'aquest diumenge i fins aquest dilluns al matí ha aplegat un centenar de persones, si bé únicament una vintena han passat la nit a l'autopista. Els concentrats han dormit en tendes de campanya que han col·locat sobre l'asfalt o a l'interior dels seus vehicles. "És absolutament un èxit haver pogut organitzar en menys d'una setmana organitzacions que en principi semblen antagòniques", ha exposat Redón.

A la protesta s'hi han afegit una desena d'entitats entre grups ecologistes, socials o sindicats per "aturar Hard Rock, aturar la Lotte, prioritzar el sol agrícola per garantir la sobirania alimentària i prioritzar inversions hídriques per la pagesia i no per macroprojectes", ha resumit el portaveu.

"La mobilització és perquè es vegi que no hi ha consens social i que cal fer una interlocució amb els pagesos. No pot ser que sota la falsa idea d'una transició energètica estiguem parlant d'una planta de risc químic de 6", ha emfatitzat Redón en relació amb el projecte de Lotte Energy a Mont-roig. Les entitats també consideren que hi ha risc de contaminació de l'aqüífer del municipi a causa de l'activitat de l'empresa sud-coreana.