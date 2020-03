Els pagesos lamenten que alguns mercats setmanals continuïn suspesos tot i tractar-se d'un servei essencial

La suspensió dels mercats de pagès que se celebren de forma setmanal a molts municipis de Catalunya degut a les mesures de prevenció del coronavirus està repercutint en pèrdues pels productors, que lamenten no poder vendre tot i que l'alimentació es tracti d'un servei essencial. La prohibició dels esdeveniments de més de 1.000 persones és un dels motius pels quals ajuntaments d'arreu de Catalunya han decidit suspendre aquests mercats. Davant les queixes dels productors, alguns han reobert, però d'altres continuen suspesos de forma indefinida.

El sindicat Unió de Pagesos proposa la reducció de parades i al·lega que les mesures de restricció de la mobilitat repercutirien en una menor afluència.

El sindicat Unió de Pagesos (UP) recorda que és un servei essencial ja que es tracta del proveïment d'aliments frescos a la població, i demana que es reobrin el total de mercats. Josep Cuscó, responsable de mercats municipals d'UP, explica que es poden celebrar mantenint les mesures de seguretat, per exemple reduint les parades, i exposa que l'afluència es veuria reduïda per les restriccions de mobilitat. A més, "en ser a l'aire lliure, la gent es pot escampar més" i mantenir la distància requerida. Cuscó critica que no es permeti la venda en un espai obert però sí en supermercats, "amb la gent fent cua com sigui".

Augment de les comandes a domicili

El tancament d'aquests mercats repercuteix en pèrdues dels productors, tot i que han augmentat les comandes a domicili. És el cas de l'empresa familiar el Molí d'en Vendrell, a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). "S'han multiplicat les vendes a domicili, principalment a gent que abans venia al mercat a comprar. Però no venem tant com al mercat, i el temps de preparació de les comandes són hores que perdem al camp", explica la Mireia, una de les integrants. Es dediquen al cultiu ecològic d'hortalisses, principalment.

Els productors han notat un augment de les comandes a domicili, tot i que no compensen les pèrdues derivades de no poder vendre als mercats setmanals.

La Mireia explica que no entén la decisió dels municipis de tancar els mercats de pagès perquè "són en un espai obert, si vas protegit no hi hauria d'haver perill. No entenc que en un supermercat sí que es pugui comprar, però al mercat no", exposa. En el seu cas, aquesta setmana han pogut vendre al mercat de l'Ametlla de Mar, que ha reobert, però no al de Granollers, que continua tancat.



Des de l'Ajuntament d'aquest municipi expliquen a Públic que el principal obstacle per dur a terme el mercat és la "impossibilitat de controlar que hi hagi una afluència de menys de 1.000 persones". El principal mercat de Granollers acull unes 400 parades i aplega entre 3.000 i 5.000 persones habitualment. Tot i que es reduissin els paradistes, la regidora de Serveis, Via Pública i Processos Participatius, Andrea Canelo, explica que no podrien controlar-ne l'afluència. Al·lega que aquesta podria augmentar per la suspensió de mercats del voltant o pel fet que la gent que no ha d'anar a treballar podria desplaçar-s'hi. Descarten que la policia local pugui fer un control de l'aforament ja que tenen altres tasques i, a més, hi ha baixes degut a positius per coronavirus.



Tot i això, Cuscó, d'Unió de Pagesos, explica que les restriccions en vigor, que impedeixen el desplaçament entre municipis i només permeten les compres de forma individual, garantirien que la venda es pogués dur a terme en compliment amb les mesures de seguretat.

Reobertura sense incidències

Després de la campanya que ha fet UP, Cuscó celebra que alguns mercats, com el de Lleida, Vilanova i la Geltrú (Garraf) o l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) hagin decidit reobrir. "S'han adonat que el que dèiem era veritat: no hi ha hagut cap problema. La gent que va a comprar és menys, per exemple hi ha moltes persones grans que no surten", assenyala.



Tot i així, molts mercats, com el de Vic, continuen suspesos. L'Ajuntament informa que "en funció de com avancin els esdeveniments" estudiaran si es poden reobrir o no, però que fins d'aquí uns dies no ho confirmaran. Altres mercats suspesos són els de Valls (Alt Camp), Sant Vicenç dels Horts, Cornellà i Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), Pineda de Mar i Mataró (Maresme), i els de Barcelona i Tarragona, entre d'altres.