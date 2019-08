Els pagesos de la Ribera d'Ebre es manifesten a Barcelona per recuperar els camps cremats

Pagesos afectats pels incendis de la Ribera d'Ebre es manifesten a Barcelona per demanar ajuts directes pels agricultors per recuperar els camps afectats per l'incendi del passat juny, que va arrasar més de 5.000 hectàrees. En una marxa lenta de 40 cotxes des de Torrefarrera, els manifestants s'han dirigit cap a la capital catalana convocats pel sindicat Asaja. A la ciutat, han iniciat una marxa cap al Departament d'Agricultura, a la Gran Via de les Corts Catalanes uniformats amb armilles grogues. Demanen reunir-se amb la consellera, Teresa Jordà, tot i que des de la Generalitat ja han advertit que serà impossible concertar una reunió perquè no es troba a Barcelona.



Els pagesos reivindiquen ajudes destinades als camps per recuperar els arbres fruiters afectats durant l'incendi, així com la infraestructura dels conreus. Critiquen que, si bé la Generalitat destinarà recursos per netejar els boscos de la zona, els camps de conreu han quedat desatesos en la primera intervenció.



El pla de xoc pels afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre es va tancar a principis d'aquest mes a la taula agrícola, entre el Departament d'Agricultura i representants dels sindicats. Com a primeres mesures de xoc, Jordà va anunciar un pla per iniciar la retirada de la fusta cremada i per estendre el reg de tota la zona afectada, també com a mesura preventiva.



A més, el Departament va posar a disposició una línia de crèdit de 5 milions d'euros pels pagesos fins que al setembre es recuperin les negociacions per desenvolupar el pla de recuperació. "Estem parlant d'uns 11,5 milions d'euros que aboquem com una primera mesura d'immediatesa. El mes que ve tornarem a venir i parlarem del que faci falta i de més", defensava Jordà. Per contra, els sindicalistes mobilitzats aquest dimecres veuen el pla de xoc insuficient: "No anem en contra de la consellera d'Agricultura. El que volem és ajudar-la perquè tot el Govern destini pressupost per ajudar aquests pagesos afectats per l'incendi del passat 3 de juny", deia el sindicalista d'ASAJA Pere Roqué en declaracions a TVE.

Iniciatives ciutadanes per ajudar el camp

Davant la manca de recursos, diverses iniciatives ciutadanes han iniciat projectes de recaptació de fons per la pagesia. N'és un exemple Rebrotem, un espai de "promoció de totes les activitats solidàries que es facin" amb l'objectiu de "dignificar i reduir danys en la pagesia i la ramaderia així com en el territori".



El projecte de recol·lecció de fons vol destinar els diners tant pels agricultors i ramaders afectats pels incendis com per la reforestació i el model territorial, però també per generar espais on coordinar i promocionar activitats des del territori i "repensar el model de vida rural i treballar per l'equilibri territorial".