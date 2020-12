Els països europeus pugen el salari mínim en plena pandèmia a les portes que l'Estat espanyol afronti la seva negociació

Les conseqüències econòmiques de la pandèmia del coronavirus s'estan afrontant d'una forma diferent de les fórmules de contenció de la despesa i retallades (la denominada austeritat) que es van aplicar per pal·liar la crisi financera iniciada l'any 2008. La flexibilització de les regles fiscals, l'augment de les inversions i els pressupostos expansius no són les úniques mesures que s'estan imposant en la zona euro; també sembla que els països europeus estan apostant per mantenir el poder adquisitiu de la ciutadania.



En aquest context, molts dels estats estan apostant per mantenir i ampliar el poder adquisitiu dels seus treballadors, sobretot dels més vulnerables, a través de la pujada dels seus salaris mínims. Encara que no tots els països funcionen amb els mateixos barems i fórmules, la tendència apunta a una aposta compartida per no congelar els sous perquè els treballadors puguin afrontar les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia.



En concret, Alemanya, Portugal, França, Regne Unit, Holanda, Luxemburg, Irlanda, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Eslovàquia, Letònia, Lituània, Polònia i Malta han tancat acords per a elevar el salari mínim dels seus treballadors en 2021. Dels 27 països que conformen la Unió Europea, 21 tenen fixat un salari mínim (tots menys Àustria, Xipre, Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Itàlia).

A 2021 el salari mínim a Alemanya pujarà un 2,7%, passant dels 9,35 euros l'hora actuals a 9,60 euros. Malgrat la pandèmia de la Covid-19, el ministre de Treball alemany, Hubertus Heil, va defensar que el salari mínim "no ha de quedar-se enrere". El país germànic incrementarà gradualment el seu salari en quatre etapes, i el primer augment tindrà lloc el gener de 2021. La previsió és que els treballadors alemanys que cobrin el salari mínim incrementin els seus ingressos en gairebé un 11,8% acumulat per a 2022.



Luxemburg, que presenta el salari mínim més alt de tota Europa, aconseguirà l'1 de gener de 2021 els 2.201 euros bruts mensuals (i al voltant de 2.642 euros per als empleats qualificats). Aquest serà el seu desè increment en 10 anys, segons ha anunciat el seu primer ministre Xavier Bettel, la qual cosa suposa una pujada del 2,8% interanual. En 10 anys el salari mínim de Luxemburg haurà augmentat al voltant de 444 euros per als treballadors no qualificats i 533 euros per als qualificats.



A Holanda el salari mínim brut legal (per a empleats de 21 anys o més) serà a partir de l'1 de gener de 2021 de 1.684,80 euros al mes. Suposa una pujada de l'1,9% des de gener de 2020, i una pujada del 0,3% des de l'últim increment, aprovat al juny.

A l'Estat espanyol l'SMI ha pujat fins als 950 euros

Al Regne Unit el Govern ha aprovat un augment del salari mínim per a abril de 2021. Per trams d'edat, dels 21 als 22 anys el salari mínim nacional augmentarà un 2%, de 8,20 lliures l'hora a 8,36 lliures l'hora; dels 18 als 20 anys, el sou augmentarà un 1,7%, de 6,45 lliures a 6,56 lliures l'hora; els menors de 18 anys veuran incrementat el seu salari mínim en un 1,5%, passant de 4,55 lliures l'hora a 4,62.



A Irlanda, la ministra de Protecció Social, Heather Humphreys, ha aconseguit l'aprovació del Govern per augmentar el salari mínim nacional a 10,2 euros l'hora a partir de l'1 de gener de 2021, la qual cosa suposa un augment de l'1% sobre la xifra actual. D'aquesta mesura es beneficiaran més de 122.000 treballadors irlandesos.



El Govern eslovac ha presentat un projecte de llei al parlament que augmentaria el salari mínim mensual en 2021 dels 580 euros actuals a 623 euros, la qual cosa suposa una pujada del 7,4% interanual; mentre que Lituània planteja apujar el seu salari en un 5,8%, la qual cosa suposaria uns 35 euros més al mes, fins a aconseguir els 642 euros.

Altres països com Portugal es troben immersos en negociacions per mantenir o incrementar el poder adquisitiu dels seus treballadors. Els agents socials portuguesos negocien en aquest sentit una pujada del 4,7% del seu salari mínim, per a passar-lo dels 635 euros mensuals actuals a 665 euros. A França la previsió és que el salari mínim augmenti entorn de l'1%.



Els sindicats demanen una pujada del SMI a 1.000 euros, i la patronal apunta que no s'hauria de pujar el salari mínim en plena pandèmia

A l'Estat espanyol el salari mínim ha experimentat importants pujades en els dos últims anys. El 2019 es va incrementar en més d'un 22%, passant de 735,9 euros bruts mensuals en 14 pagues a 900 euros; a aquesta pujada li va seguir un nou increment a principis d'enguany, quan el Govern de coalició va portar aquesta quantia fins als 950 euro (una pujada del 5,5%).



La dinàmica habitual és que Executiu i agents socials es reuneixin al final de cada any per abordar la pujada del salari mínim de cara al següent exercici econòmic. Tant els sindicats majoritaris com la patronal ja han lliscat les seves propostes en aquest sentit: Comissions Obreres i UGT demanen una pujada de l'SMI a 1.000 euros en 2021, mentre que l'empresariat advoca per congelar la quantia per afrontar les conseqüències econòmiques derivades del coronavirus.



El secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, ha anunciat que en les pròximes setmanes convocarà als agents socials per abordar aquest assumpte. El Ministeri de Treball encara no té una proposta sobre la pujada del salari mínim pel qual, de moment, sobre la taula només estan les reivindicacions dels sindicats i de la patronal. En el programa per a un Govern de coalició, el PSOE i Unidas Podemos es van comprometre a pujar l'SMI fins a aconseguir el 60% del salari mitjà abans de finalitzar la legislatura (com estableix la Carta Social Europea), la qual cosa suposa una xifra entorn de 1.000 i 1.200 euros, segons els càlculs.