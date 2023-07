Els partits catalans intensifiquen la batalla pel vot a cinc dies de l'inici de la campanya

Tot i la sensació -o certesa- de campanya permanent després d'encadenar les eleccions municipals del 28 de maig amb les generals del proper dia 23, encara falten cinc dies perquè arrenqui oficialment la cursa cap als comicis estatals. Amb tot, l'ambient preelectoral ja marca l'actualitat del cap de setmana i els partits catalans ja premen l'accelerador per captar el màxim nombre de vots possibles i mobilitzar els electors de cara a aquesta decisiva cita amb les urnes. ERC, PSC, Junts i En Comú Podem, per exemple, han celebrat actes aquest dissabte amb l'objectiu de defensar la seva opció com la millor de cara al dia 23.

Després d'imposar-se en els dos comicis estatals del 2019, ERC afronta la cita tocada per la patacada de les municipals, i el seu cap de llista, Gabriel Rufián, ha intentat insuflar ànims als seus afirmant que "votar Esquerra en aquestes eleccions significa combatre el feixisme i frenar l'Espanya negra de PP i Vox. Però també significa aturar l'Espanya grisa de PP i PSOE, i obligar a fer coses a l'Espanya 'rojiparda' de PSOE i Sumar".

En la presentació de la candidatura del partit a Barcelona -que s'ha fet a la plaça de les Dones del 36-, Rufián ha avisat que "per aturar la dreta i la ultradreta de veritat no serveix una esquerra de mentida". En la línia del que va defensar en l'entrevista amb Públic de fa uns dies, el dirigent republicà ha afegit que el 23-J no serà una clàssica "festa de la democràcia", sinó que en aquesta ocasió "ens hi juguem drets humans; molts de nosaltres som conscients que ens ho juguem tot, fins i tot la llibertat". Per a ell, "votar ERC significa més que mai combatre el feixisme policial, judicial i mediàtic".

Illa demana als catalans que "concentrin el vot en Sánchez"

Guanyador en vots de les municipals, el PSC és conscient que necessita un gran resultat a Catalunya perquè Pedro Sánchez tingui alguna opció de continuar com a president espanyol. En aquest sentit, l'estratègia del partit de cara al dia 23 és clara, presentar els comicis com una elecció binària, o Sánchez o Feijoó -amb el suport d'Abascal-. Ho ha tornat a demostrar en la trobada municipalista que ha celebrat al Palau de Congressos de Barcelona i que ha congregat 500 representants de la formació.

En l'acte, el primer secretari, Salvador Illa, ha manifestat que als comicis "no hi ha intermediaris que valguin" en el duel entre Sánchez i Feijóo i per això ha fet "una interpel·lació a tots els catalans perquè concentrin el vot en Sánchez, a favor de progressar". La cap de llista del PSC el 23-J, Meritxell Batet, també ha apel·lat al vot útil i ha afegit que "mereix el suport dels ciutadans" per continuar sent president perquè "ha encarrilat la crisi política de Catalunya".

Així mateix, per a la fins ara presidenta del Congrés, en aquests comicis l'Estat també es juga "tirar endavant o retrocedir" en educació, cultura, salut, transició ecològica i en la lluita contra la violència de gènere. Segons Batet, el PP pot acabar fitxant ministres trumpistes o negacionistes del canvi climàtic i el que s'està veient amb els acords autonòmics i municipals que tanca amb Vox "només és el tràiler de la pel·lícula de terror que ens espera".

Vidal: "Aquestes eleccions no van de vot útil, van d'un vot decisiu"

Sumar En Comú Podem ha realitzat l'acte de la presentació de la seva llista a Girona, al Parc de la Devesa de la ciutat. La seva cap de llista per Barcelona, Aina Vidal, ha recalcat que el 23-J caldrà "guanyar amb coalicions" al PP i a VOX. "Aquestes eleccions no van de vot útil, van d'un vot decisiu, que és el que representem nosaltres", ha subratllat. A parer seu, "sense l'escó dels Comuns a Girona no hi haurà govern de coalició" després dels comicis.



La cap de llista de les comarques gironines, Júlia Boada, ha dit que treballarà per "consolidar els drets i llibertats adquirits" en els darrers quatre anys i per "continuar avançant".

Finalment, la candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha denunciat aquest dissabte que Pedro Sánchez "acaba fent el mateix que totes les dretes" amb Catalunya. En declaracions a Vilassar de Mar per denunciar la desinversió en Rodalies, Nogueras ha acusat l'Estat d'identificar independentistes amb potencials terroristes en una informació que ha passat a la Interpol. "Des de l'Estat espanyol, governi qui governi s'intenta espanyolitzar Catalunya", ha conclòs.