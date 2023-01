Els pastissers preveuen vendre un milió de tortells de Reis, que seran un 3% més cars

La venda de tortells de Reis serà superior a la de l'any passat i arribarà a xifres similars a les d'abans de la pandèmia. La previsió del Gremi de Pastissers de Barcelona és vendre un milió de tortells, el que suposaria un increment d'entre un 3% i un 5% respecte al 2022, quan la variant òmicron va fer minvar les trobades familiars. Pel que fa al preu, serà lleugerament superior respecte de l'última diada de Reis, per compensar la inflació.

Aquestes dades permeten als pastissers ser "optimistes" i esperar una campanya de Reis "com les d'abans", ha assegurat el president del gremi, Antoni Bellart. Amb aquesta previsió en positiu, els pastissers de Catalunya auguren una bona venda del tortell de Reis, una tradició moderna que s'ha escampat per la majoria de cases d'arreu de Catalunya.

I és que, contràriament al que es podria pensar, antigament no exisitia el tortell de Reis que ara coneixem, fet de massapà, farcit de crema o nata, i amb fruites confitades. Sinó que simplement es preparava una llaminadura feta de pasta de pa o massapà pero es deixava sense farcir, mentre avui el més comú és trobar-les de crema o nata.

El que avui coneixem com a tortell de Reis pren com a referència el gateau des Rois, un dolç francés que es va implantar a principis del segle XX. L'origen d'aquest pastís, segons el Gremi de Pastissers, es trobaria a les festes hivernals dels romans, que servien coques amb dàtils, figues i mel.

La fava, que assenyala a qui toca pagar l'àpat, es va introduir al segle III dC, i també segons el gremi, al segle XVIII un cuiner francès va voler sorprendre Lluís XV i hi va introduir una moneda d'or, que amb els anys s'ha convertit en la figureta d'un rei, que corona el més afortunat de la festa.

Un bon any, malgrat la inflació

Les previsions del Gremi són bones, arribar a dades d'abans de pandèmia no ha estat fàcil per a cap sector, i menys tenint en compte els elevants nivells d'inflació, que també afectarà al preu dels tortells. Serà lleugerament superior respecte de l'última diada de Reis, entre un 2% i un 3% més cars. No obstant, la pujada queda lluny del 12% que hauria d'incrementar-se per compensar els sobrecostos en energia i matèries primeres. Bellart ha assegurat que les pastisseries no poden repercutir l'increment excessiu de costos al client. "Només ens queda reduir marge".

Pel que fa als productes preferits dels consumidors, el Gremi constata que el tortell més venut és el clàssic de massapà, seguit pel de nata i el de crema. El que té menys tirada és el tortell de trufa.