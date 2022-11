Els perfils d'Instagram imprescindibles per conèixer Barcelona

Barcelona és una ciutat plena d'històries, llocs on menjar, monuments a visitar i racons a descobrir. Qualsevol guia turística et sabrà fer cinc cèntims dels imprescindibles de Barcelona. Tanmateix, la capital catalana amaga mil i un secrets que només els barcelonins saben i que només ells poden compartir. Per conèixer aquest rostre de Barcelona, aquí us deixem un llistat de diversos usuaris d'Instagram essencials per conèixer la ciutat des d'una òptica nova.

Top Food BCN

A càrrec del periodista i foodie Cristian Sánchez, Top Food BCN porta a ulls de tothom tota mena de restaurants i bars de Barcelona. Pizza, sushi, hamburgueses i clàssics catalans, aquest compte és un imprescindible per conèixer els millors espais gastronòmics!

Un Buen Día en Barcelona

Oferint un ventall més ampli, Un Buen Día en Barcelona cobreix el vessant més social de la ciutat: oci, esdeveniments, exposicions, concerts… Es tracta d'un perfil idoni per fer plans diferents amb amics i familiars que guarda a les seves stories destacades un recull d'Escape Rooms, llibreries i plans per fer amb nens, entre altres.

Barcelona Antiga

Barcelona Antiga és un compte d'Instagram dedicat a revisitar la història de la ciutat. Ho fa recollint imatges, principalment en blanc i negre, d'edificis i esdeveniments de la ciutat.

Sara Postcard

Sara Postcard parla sobre plans i menjar, però aquest perfil està enfocat principalment a donar a conèixer les curiositats que amaguen els carrers barcelonins. Així doncs, aquest perfil és ideal per endinsar-se en els secrets de la capital catalana.



Graffiti Barcelona

Si l'art urbà és una de les manifestacions més pures de l'ànima d’una ciutat, per conèixer Barcelona cal donar una ullada a Graffiti Barcelona. Aquest compte d'Instagram es dedica a penjar les pintades més quotidianes de les parets i persianes de la ciutat.

Doors of Barcelona

Per acabar el llistat, una mica d'arquitectura. A això es dedica Doors of Barcelona, que fotografia i comparteix les portes i finestrals tradicionals que vesteixen els edificis. Perquè, tal com diu el responsable del perfil, "aquestes portes són de què es tracta Barcelona i Catalunya".