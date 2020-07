Els polítics catalans van ser espiats des del 2015 amb un sistema que les clavegueres d'Interior van comprar a Israel

Era el director adjunt operatiu de la Policia Nacional -màxim càrrec uniformat del cos-, però Eugenio Pino i el seu cap de Gabinet, José Ángel Fuentes Gago, transmetien els seus correus electrònics a través del mail pantalla d'un funcionari de la Unitat d'Assumptes Interns, que utilitzava el nom clau de "Lionel" i el discret compte ananas2014@gmail.com. Perquè estaven tancant una operació fora de la llei: la compra opaca i amb fons reservats d'Sprinter i InterApp, dissenyats pel Grup Rayzone israelià per "què les agències d'intel·ligència i policials interceptin i gravin trucades de veu i missatges de text". El que després es va anomenar Pegasus.



Era l'any 2014, actuaven sota instruccions directes de l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i pretenien utilitzar aquesta alta tecnologia israeliana perquè la brigada política del comissari José Manuel Villarejo espiés els polítics sobiranistes catalans en el que acabaria anomenant-se Operació Catalunya. Intencions que queden clares en un dels e-mails obtinguts al novembre de 2017 per Públic i que explicava als tècnics israelians:



"Per passar el material de manera segura, s'ha d'utilitzar l'aeroport de Madrid i després portar el material a Barcelona. L'hotel a Barcelona, sense problemes. Només ens heu de dir quantes persones venen i quants dies així com les dates."

En aquella època, el comissari en cap de Barajas era Carlos Salamanca, soci i còmplice de Villarejo i imputat ara amb ell en el cas Tàndem, qui controlava tots els mecanismes de seguretat duaners d'aquest aeroport i els utilitzava per cometre delictes com facilitar l'entrada irregular d'immigrants.



En aquest mateix correu queda clar que l'operació de compra dels sistemes secrets de gravació ja ha estat tancada, perquè especifica que s'han d'abonar els tres pagaments acordats per pagar els equips en les següents reunions dels dies 3, 6 i 15 de setembre de 2014. El mes anterior s'havien efectuat les proves de camp a Espanya d'aquests sistemes d'espionatge telefònic, com demostra la següent carta -amb capçalera, segell oficial i signatura del DAO Eugenio Pino-, a la qual ha tingut accés Públic:

"Letter of Invitation" d'Eugenio Pino als tècnics israelians per fer les proves de camp del sistema d'espionatge de mòbils.

Aquesta "Letter of Invitation", escrita en anglès, té com a data el 31 de juliol de 2014 i proposa l'11 d'agost d'aquell any com a primera trobada "d'arrencada" per al que anomena "Field Test" de l'"InterApp system, a smartphone Apps solution system", que és el precursor dels "sistemes troians per a dispositius mòbils"amb els quals espiar els seus "arxius, fotos, navegació web, correus electrònics, geolocalització, converses de Skype i altres dades".



A la carta, Eugenio Pino explica al seu interlocutor a Tel Aviv, Maten Caspy, que "la prova de camp es prolongarà un mínim de deu dies laborables i es durà a terme pels equips tècnics i operatius pertinents". "L'objectiu d'aquesta trobada és familiaritzar-nos amb les seves capacitats tecnològiques i amb els seus serveis".

Resulta que l'interlocutor de Pino, Maten Caspy, és propietari del 20% de el Grup Rayzone Ltd i va haver de declarar després com a testimoni en EUA (va viure diversos anys a Califòrnia) perquè era soci de l'empresari nord-americà Elliott Broidy -sota investigació federal per utilitzar la seva amistat amb el president Donald Trump, la campanya electoral del qual va finançar, per violar les lleis que regeixen els lobbies-, que va participar en la primera venda il·legal a un país estranger de programari d'espionatge Pegasus de l'empresa israeliana NSO, l'any 2015, tal com va descobrir el febrer passat la companyia israeliana Catcalist després d'una llarga batalla en els tribunals.



De fet, Caspy va començar a comerciar amb els sistemes d'espionatge informàtic de l'NSO el 2010, quan aquesta era una petita empresa en ascens, i va viatjar a Los Angeles per vendre aquests productes als EUA. Després, el 2015, amb el seu soci Eren Reshef, van vendre l'NSO a un magnat d'un altre país -la identitat del qual els tribunals mantenen oculta- que va facilitar el Pegasus a un Govern estranger "conegut com a gran comprador de ciberproductes defensius i ofensius", segons la sentència judicial nord-americana.



És a dir, el director adjunt operatiu de la Policia Nacional espanyola sota el Ministeri de l'Interior de Fernández Díaz va utilitzar com a subministrador dels programes d'espionatge que es van emprar contra polítics catalans el mateix empresari israelià que en aquells anys violava les lleis internacionals per subministrar aquest programari de ciberguerra a països sota embargament estratègic.

L'operació de compra del programari espia es va efectuar sense coneixement ni autorització judicial, com és preceptiu

I Eugenio Pino va realitzar aquesta operació sense coneixement ni autorització judicial -com és preceptiu per a sistemes d'intercepció de comunicacions privades protegides per la Constitució, que les salvaguarda com un dret fonamental-, perquè la transacció no ha quedat registrada a la Direcció Operativa de el Cos Nacional de Policia, com hauria de ser si s'hagués seguit el procediment administratiu corresponent.



Una típica operació de les clavegueres d'Interior, les operacions de les quals no han estat investigades pels tribunals espanyols tot i que sengles investigacions de Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya van dictaminar que el ministre Fernández Díaz va malversar fons públics i emprar il·legalment recursos policials de l'Executiu per espiar i desprestigiar partits i persones que eren rivals polítics de el Partit Popular o del Govern de Mariano Rajoy.



Preguntat per Públic, el diputat d'Esquerra Republicana i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall -el mòbil del qual va ser hackejat amb el programari Pegasus, igual que el del president de Parlament de Catalunya, Roger Torrent- ha manifestat a aquest diari:

"No puc demostrar-ho, però crec que les escoltes venen de molt abans, de quan era conseller d'Exteriors [de la Generalitat]. Tot i que surt a la llum en el període d'abril-maig de 2019, perquè és quan CitizenLab fa la investigació i ho descobreix".



No hi ha dubte que l'espionatge de polítics catalans des d'Interior va començar molt abans. El 2015.