Els possibles contagis per la Covid-19 superen les 150.000 persones a Catalunya

Les xifres de víctimes mortals com a conseqüència del coronavirus han registrat un nous descens aquest diumenge a Catalunya. En les últimes 24 hores han mort 118 persones com a conseqüència de la Covid-19 i ja suma un total de 9.764 defuncions segons les dades facilitades per les funeràries i difoses pel Departament de Salut. Quant als contagis el nombre de possibles infectats ja supera els 150.000 i entre els positius i els casos possibles però no confirmats amb una proba de laboratori se situen en 151.087 en tot el país.

Les dades facilitades pel Departament de Salut indiquen que fins ara hi ha hagut un total de 49.088 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). A aquesta xifra cal sumar un total de 101.909 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.685 persones. Aquest diumenge l'increment de víctimes mortals hospitalàries ha estat de 72 víctimes, una de les xifres més baixes des de l'inici de l'onada de la pandèmia. 3.808 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 833. A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.733 són professionals sanitaris, mentre que 5.520 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 27.849 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.139 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 20.360 són casos sospitosos.

De les 9.764 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 2.814 han mort a una residència, 111 a un centre sociosanitari i 563 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Descens també a l'Estat espanyol

Per la seva part, al conjunt de l'Estat espanyol, s'han registrat 288 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. Es tracta de la xifra més baixa des del 20 de març –quan hi van haver 235 morts- i quasi un centenar de víctimes menys que ahir dissabte (378). L'epidèmia però ja ha costat la vida a un total de 23.190 persones. La nota més positiva és que per tercer dia consecutiu el nombre d'altes (3.024) torna a superar clarament el de nous contagis (1.729, amb un increment de només el 0,8%). En xifres totals, ja hi ha 98.732 recuperats de la covid-19 a l'Estat i 207.634 persones que han donat positiu confirmat per PCR. Les dues comunitats amb més curats en les darreres 24 hores són el País Basc (661) i Madrid (465).

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat la "clara tendència descendent" que mostren les darreres dades sobre el coronavirus a l'estat espanyol i que per primera vegada des de fa molts dies les noves defuncions en les últimes 24 hores han baixat de les 300. "Sempre dins de la duresa de donar aquesta dada, és una xifra que indica una direcció favorable de l'epidèmia", ha assenyalat Simón, amb prudència, ja que els recomptes de vegades són més difícils en cap de setmana.