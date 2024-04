Els possibles pactes postelectorals copen les intervencions dels partits a tres setmanes del 12-M

Les enquestes per a les eleccions al Parlament del 12 de maig no dibuixen un escenari clar, més enllà d'insistir en el probable primer lloc d'un PSC que no té assegurat que això li garanteixi la presidència de la Generalitat per a Salvador Illa. Amb aquest escenari de fons és comprensible que els possibles pactes postelectorals guanyin pes en les intervencions dels partits a mesura que s'apropa la cita amb les urnes, com ja s'ha evidenciat aquest diumenge, quan resten tot just tres setmanes per als comicis.

En una entrevista al diari Ara, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha verbalitzat amb contundència la seva aposta per reeditar govern amb ERC, amb independència de quina de les dues forces quedi per davant i ha descartat formar govern amb el PSC.

Les seves paraules han rebut la rèplica de la número dos per Barcelona dels socialistes catalans, la diputada al Parlament Alícia Romero, que ha avisat que un pacte de govern entre Junts i ERC és el "fracàs de la política" i demostra la seva "incapacitat" per construir. Per a ella, la reedició d'un hipotètic govern entre independentistes seria "tornar a un passat que no ha aportat res de bo a Catalunya". Després de les eleccions, Romero s'ha mostrat oberta a pactar amb tothom, a excepció de l'extrema dreta.

El president i cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha manifestat que "sabem que quan ERC guanya, hi ha qui intenta fer tot el possible perquè no puguem avançar. En tenim dos clars exemples a l'Ajuntament de Barcelona". "Allà s'ha impedit en dues ocasions governs independentistes i de progrés. Per tant, no tinguem cap dubte que si el 12-M ho poden fer, ho faran", ha insistit. A banda ha subratllat que el PSC està "molt lluny" dels postulats que defensen els republicans, que són "aconseguir un acord per al referèndum, assolir un finançament singular per a Catalunya i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana".

Al seu torn, la cap de llista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha tancat la porta a qualsevol negociació amb Junts+Puigdemont per Catalunya. "Tenim molt clar que no volem per Catalunya el model ni de la vella ni de la nova Convergència, ni de Junts ni de Jordi Pujol", ha asseverat durant un acte dels Comuns a Montmeló (Vallès Oriental). La candidata al 12-M ha retret a ERC que plantegi pactes de futur amb Junts i ha afegit que la seva formació "amb la dreta i l'extrema dreta no anirà ni a la cantonada".

Finalment, la cap de llista de la CUP, Laia Estrada, ha retret a ERC que pactés amb PSC, Junts i Comuns un "retrocés històric en matèria de llengua a l'escola".