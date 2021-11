Els Premis Carles Santos consoliden el regnat de Zoo en l’escena musical valenciana

No hi ha hagut gaires sorpreses a la gala de lliurament dels IV Premis Carles Santos que l’Institut Valencià de Cultura otorga als músics valencians. Zoo ha reafirmat el seu domini actual en les playlists, triomfant també entre la crítica. El grup liderat per Panxo Sánchez s'endú tres guardons – millor disc de música urbana, millor vídeo per ‘Llepolies’ i millor gira- rematant així la gran rebuda que ha tingut Llepolies entre el públic. Sánchez, en el moment de recollir el premi ha reconegut que el tercer disc de la banda era "el que els dos primers no havien estat, gràcies a que ara hem pogut gaudir del privilegi de tenir de temps i diners", encara que també ha tingut temps de reivindicar la música en valencià després "d’haver estat censurada recentment a Montanejos", en referència al concert de Tito Pontet, cancel·lat recentment per l’ajuntament de la localitat per cantar solament en valencià.

Qui sí que ha donat la campanada ha estat Sandra Monfort, que no soles s’ha emportat el guardó al millor artista revelació per Niño Reptil Ángel, sinó que a més ha aconseguit el de millor disc de l’any pel mateix treball. Monfort va aprofitar per reivindicar "els grups que no són mainstream, sinó que arrisquen i innoven". Qui també ha fet doblet ha estat el veterà cantautor Òscar Briz, qui ha guanyat el premi al millor disc de cançó d’autor per Amor i psicodèlia en temps de virus i a la millor cançó per ‘La llum es presenta si la crides’.

La gala, celebrada al Teatre Principal de Castelló no ha comptat amb cap conductor ni presentador, sinó que ha estat la mateixa música qui s’ha encarregat de fer de fil conductor gràcies a la presència d’una banda formada únicament per dones –situada en una caixa dalt de l’escenari- i les veus de diferents artistes que anaven reconstruint una història de la música valenciana, des de ‘Libre’ de Nino Bravo fins a Al país de l’olivera d’Obrint Pas, això sí, adaptades a les diferents intèrprets. Totes melodies molt conegudes que sovint han despertat algun somriure còmplice i, potser, fins i tot alguna llàgrima emotiva. Vicent Colonques, director artístic de la gala ha explicat aquesta decisió per "cenyir-me a un camp sobre el qual tinc més control. Sóc músic i sé més de música que d’actors, així que he dut la festa al meu terreny".

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha volgut destacar "la gran quantitat de propostes, més de 300 i l’altíssima qualitat", fet que "ha provocat que treballs molt bons ni tan sols hagen estat nominats". Landete assegura que amb aquesta quarta edició, els Premis Carles Santos "ja estan més que consolidats i compleixen la doble funció pels quals van ser pensats. Per una banda ser un espai de trobada i comunió dels músics de diferents estils, ciutats i llengües, que sovint no es coneixien, i per l’altra contribuir a la creació d’un star system musical valencià que puga arribar al gran públic". És per això que la gala –emesa en directe per À Punt- ha estat especialment dissenyada per ser difosa per televisió.

Una imatge del teatre durant la celebració de la gala de premis musicals del País Valencià. — À Punt

Categories premiades

Per categories, en pop, Luis Prado ha aconseguit ha aconseguit el màxim reconeixement per l’àlbum El tsunami emocional, en rock ha estat Santero y los Muchachos per Cantina, jazz per a Sedajazz Big Band i Valmuz pel disc Sinergia, i fusió i mestissatge ha sigut per a Besarabia per Animal republic.



En el capítol de les músiques de repertori, Jordi Sanz ha guanyat el premi al millor disc de recuperació de patrimoni musical per Félix de Santos. Obras de concierto, i Spanish Brass ha obtingut el guardó al millor disc de clàssica contemporània per Spanish Brass (a)live. Finalment, Marcel el Marcià ha estat distingit amb el millor disc de música familiar amb Secrets d’una caixa dins d’un calaix, i el millor disseny d’àlbum l’ha guanyat Jorge Lawerta pel disseny del disc Balboa Lovers de The Dancing Pepa.



Els Premis Carles Santos també han tingut una menció d’honor per a l’empresa de gestió musical i escola de música Sedajazz, que enguany celebra que fa 30 anys que es dedica a la promoció i difusió del jazz.