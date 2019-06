Els presos de JxCat defensen l'abstenció per facilitar la investidura de Sánchez

Moviment important dins de Junts per Catalunya (JxCat) que demostra el debat intern que viu ara mateix la formació. Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, els tres dirigents del partit que estan a la presó, són diputats suspesos al Congrés i esperen la sentència del Tribunal Suprem pel judici del Procés, s'han posicionat a favor de l'abstenció per facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. Segons ha avançat Nació Digital, ho han fet a través d'una carta de set pàgines adreçada a la direcció de JxCat en què exposen arguments favorables a la seva opció.



La posició del partit no és ni de bon tros monolítica sobre la qüestió. L'entorn de l'expresident Carles Puigdemont és majoritàriament partidari de votar "no" a Sánchez si no hi ha cap gest per avançar cap a una solució acordada del conflicte català. El principal representant d'aquesta posició és el successor de Puigdemont al capdavant de la Generalitat, Quim Torra, i les diputades al Congrés Laura Borràs i Míriam Nogueras.

En canvi, entre els partidaris de decantar-se per l'abstenció -i facilitar la reelecció del líder del PSOE- s'hi troben, a més dels tres dirigents empresonats, el president del PDeCAT, David Bonvehí, i l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que en les últimes setmanes ha recuperat protagonisme polític. Puigdemont, per la seva banda, seria més partidari del "no" a Sánchez, tot i que no tanca la porta a que es produeixi un debat dins la formació per decidir què fer. En concret, la setmana passada en una entrevista a Catalunya Ràdio, Mas va manifestar que "prefereixo que, a Madrid, hi hagi algú que no tingui l'obsessió d'aplicar un 155 permanent".



Els sectors del partit que rebutgen qualsevol gest cap a Sánchez argumenten, en canvi, que no hi ha hagut cap gest per avançar cap a algun tipus de solució política del conflicte i que la repressió cap a l'independentisme contínua, com ha demostrat el judici al Procés i, tot, el paper desenvolupat en ell per la Fiscalia. A més, membres de JxCat al Govern afegeixen que ni tan sols s'ha aixecat el control financer de les institucions catalanes per part de l'Estat i, per tant, no pot fer-se un gest "gratis" cap a Sánchez.



En qualsevol cas, JxCat està encara lluny de prendre una decisió definitiva i en les pròximes setmanes es preveuen diverses reunions per aclarir la situació. De fet, aquest mateix dijous se n'ha celebrat una a la presó de Lledoners -en la qual es troben gairebé tots els presos polítics-, amb la participació de Sànchez, Rull, Turull i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona Joaquim Forn i membres del grup parlamentari de JxCat. El centre penitenciari serà escenari de noves trobades en els dies vinents en què es debatrà a fons què fer a Madrid.