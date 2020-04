Els presos que mantenen activa la feina del 100.2 s'hi podran reincorporar

Els presos amb feina fora dels centres penitenciaris es podran reincorporar als seus llocs de treball a partir de demà, ha informat aquest dimarts el Departament de Justícia en un comunicat. La mesura afecta les persones classificades en tercer grau i en 100.2, tant si estan confinades a casa seva com si han fet el confinament en els centres penitenciaris, entre elles el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El pres polític podrà reincorporar-se a la seva fàbrica, Aranow, dedicada a la fabricació d'embalatges. Per poder sortir, cal que acreditin que l’empresa per la qual treballen ha recuperat l’activitat. És per això que Cuixart, qui ha demanat passar el confinament fora de la presó des de l'inici de la pandèmia, segur podrà reincorporar-se, ja que la seva empresa està activa.



El cas de la resta dels presos polítics s'haurà d'analitzar individualment en funció de les tasques que tenien adjudicades en els seus llocs de treball i de si les empreses on havien aconseguit un lloc de feina estan actives o no en plena crisi per la Covid-19. Els casos són molt diferents. Cuixart és el que té la reincorporació més assegurada per la seva condició d'empresari i la necessitat de poder dirigir la seva empresa en plena crisi. Quim Forn s'havia incorporat abans del confinament als serveis jurídics del Grup Mediapro. O el president d'ERC, Oriol Junqueras, que tot just havia començat a fer tasques en un centre universitari de Manresa.

Davant d'aquest anunci, el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha insistit que, més enllà del 100.2, "que és un dret i no un privilegi", el que cal aprovar és el confinament fora del centre penitenciari de tots els interns que disposin d’aquest dret, per motius de seguretat. "No n’hi ha prou de reactivar el 100.2 a partir de demà. Cal el confinament fora de la presó tal com demana l’ONU, el Consell d’Europa o Front Line Defenders, i que els poders de l’Estat abandonin les amenaces i coaccions als funcionaris", ha sentenciat Mauri.

En el cas dels interns confinats a les presons, tots els que surtin a treballar, o bé canviaran de mòdul per dormir en cel·les ubicades a l’àrea d’ingressos de la seva presó, o bé es traslladaran cap a centres oberts. D’aquesta manera, la Generalitat evita la convivència dels interns en contacte amb l’exterior amb els que no surten dels equipaments penitenciaris, per dificultar la propagació de la Covid-19 entre la població reclusa. La distribució dels presos en els mòduls d’ingressos o en centres oberts dependrà del nombre de persones que hagin de sortir a treballar. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima n’està fent el recompte per autoritzar les primeres sortides a partir d'aquest dimecres.

De les 1.841 persones classificades en tercer grau, només n’hi ha 188 a la presó. La resta, han fet el confinament a casa, en aplicació de l’article 86.4 del Reglament penitenciari. Els serveis penitenciaris revisaran els 86.4 després de l’emergència sanitària. El confinament domiciliari és una mesura per reduir la població penitenciària que conviu a les presons, amb la finalitat de limitar el risc de contagis de coronavirus. Actualment, hi ha 22 persones amb un 100.2 laboral, a cavall entre el segon i el tercer grau. Cap d’elles ha passat el confinament al domicili.

En el conjunt dels centres, Salut ha diagnosticat 58 interns positius per coronavirus. N’hi ha quatre de donats d’alta. De la resta, 16 estan ingressats a l’Hospital Penitenciari de Terrassa; 32, a la unitat hospitalària Covid-19 del mòdul 4 de Quatre Camins; dos, a la unitat hospitalària Covid-19 de Brians 2; dos, a la infermeria de dones de Brians 1; un, en un hospital convencional; i un més, a casa seva.