Els presos polítics demanen que s'aparti Marchena del seu judici

L'escàndol generat per la difusió del missatge de Whatsapp del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, ha tingut diverses conseqüències. Una és que s'ha tornat a evidenciar la qüestionable independència judicial espanyola. Paral·lelament, s'ha trencat el pacte entre PSOE i PP per renovar la cúpula judicial i el magistrat Manuel Marchena ha renunciat a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem, tal com havien acordat les dues formacions. La derivada d'aquesta darrera qüestió és que Marchena es mantindrà com a president de la Sala del Penal del Tribunal Suprem, l'encarregada de jutjar els propers mesos els dirigents sobiranistes.



De retruc, bona part dels presos polítics independentistes han demanat la recusació de Marchena, és a dir, que se l'aparti del seu judici i no sigui el màxim encarregat de dictar la sentència. Consideren que el missatge de Cosidó -dient que el PP controlaria la sala del penal del Suprem "per la porta de darrere"- demostra, entre d'altres qüestions, els vincles del magistrat amb el PP i, per tant, la seva falta d'independència.

De moment, els presos polítics que han demanat la recusació de Marchena són Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva. La defensa de Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha assegurat que els jutjarà un "tribunal d'excepció controlat directament per PSOE i PP" i que la renúncia de Marchena a presidir el CGPJ, en fer-se públic que era el "candidat del PP", acredita que "som davant un judici sense cap garantia". Òmnium Cultural ha reclamat, un cop més, el sobreseïment de la causa i la llibertat immediata de tots els presos polítics independentistes. A més a més, la defensa de Cuixart també ha denunciat que el Suprem no hauria de jutjar-lo, sinó que si es complís el que diu la llei ho hauria de fer un jutjat d'instrucció de Barcelona.

L'advocat dels republicans Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, també ha presentat davant la Sala Penal del Suprem la petició de recusació de Marchena per la "falta d'imparcialitat" judicial. El text subratlla que l'acord entre PSOE i PP per repartir-se les vocalies del CGPJ constata la intenció de "controlar políticament i afectar tant el Tribunal Suprem com l'Audiència Nacional amb la finalitat última de, a través d'aquests nomenaments, controlar el resultat i sentit dels procediments tractats en els esmentats tribunals".



L'escrit també apunta que Marchena és "protagonista d'aquest pacte per controlar el poder judicial i a ell se li atribueixen característiques personals vinculades a una determinada orientació política que fan dubtar de la imparcialitat per a la participació en el procés" judicial als que sotmeten els dirigents sobiranistes. En la seva opinió, "l'estratègia de criminalització dels processats segueix directrius polítiques que es vinculen amb la defensa a ultrança del principi d'unitat territorial".

La defensa de Sànchez, Rull i Turull exposa en el seu escrit "l’existència d’un interès directe o indirecte en la condemna dels meus representats, atesos els vincles exposats [de Marchena] amb la formació política que reclama severes condemnes per a ells", en referència al PP. També afegeix que la renúncia de Marchena a encapçalar el Suprem i el CGPJ no mostra la seva imparcialitat.