Els presos polítics surten de la presó per recollir les actes al Congrés i al Senat

Fugida de la premsa -per ordre del Suprem- i una visita de poc més d'hora i mitja per completar tots els tràmits que els permetran prendre possessió de la seva condició de diputats. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han arribat aquest dilluns al Congrés dels Diputats escortats per la Guàrdia Civil des de la presó de Soto del Real, en una visita fugaç en què han completat tots els tràmits en les mateixes dependències en les que ho fan la resta de parlamentaris electes. Tot plegat s'ha fet enmig d'un gran desplegament policial, sobretot a l'accés d'un garatge del Congrés que, curiosament, no han utilitzat, segons informa Alejandro López de Miguel.



El Tribunal Suprem va establir el passat divendres en una providència les condicions perquè els quatre diputats electes i el senador electe Raül Romeva poguessin realitzar aquestes gestions, a només 24 hores de la sessió constituent de les Corts Generals, a la qual també han d'assistir. No obstant, la Sala Penal de l'Alt Tribunal, presidida pel magistrat Manuel Marchena, va establir que els presos polítics no podrien mantenir reunions de treball, ni tampoc respondre a les preguntes de la premsa. També va rebutjar la seva petició de revocar la presó provisional. De fet, l'únic que ha parlat, i breument, ha estat Jordi Sànchez, per dir que estan "molt bé". Sí que s'han expressat a través d'una carta de Junqueras i Romeva que s'ha encarregat de llegir Gabriel Rufián.



El que sí que han fet és comentar els fets a les seves xarxes socials. Quan ha arribat al Senat, a Romeva l'esperaven companys d'ERC. El senador ha passat per la sala Clara Campoamor per fer els tràmits, d'entre uns 10 i 15 minuts, i en finalitzar ha marxat custodiat pels policies vestits de paisà. El republicà ha publicat un tuit coincidint amb la seva visita al Senat. Junqueras, de la seva, banda ha publicat un vídeo envoltat de companys de partit.



Raül: "Som polítics, fem política, i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta, però no només l'acta. Gràcies a totes i tots per l'estima. Endavant!" pic.twitter.com/yGlKpckunw — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 20 de mayo de 2019

🎥[VÍDEO] @junqueras: "Soc al Congrés envoltat d’amics i companys. És un privilegi extraordinari. Els explicava que quan els veig a la tele i son 15 sento un orgull infinit. Cal guanyar diumenge i portar el país a la llibertat✊!" #ImpulsRepublicà pic.twitter.com/z3UcZQxN9U — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 20 de mayo de 2019

Poc després, arribaven els altres quatre presos, Junqueras, Rull, Turull i Sànchez, al Congrés dels Diputats. Tots ells han signat l'acta de diputats escortats pels companys de partit. Junqueras també ha aprofitat la seva sortida de presó per gravar un vídeo i difondre'l a les xarxes. El líder d'ERC ha expressat el seu "orgull infinit" de tenir 15 diputats després del 28 d'abril i també s'ha referit a les eleccions municipals i europees: "El que cal és guanyar diumenge".



Pel que fa a la resta, Jordi Turull ha mostrat el seu agraïment per ser escollit com a representant de Lleida, el Pirineu i l'Aran i per "defensar el mandat de l'1 d'octubre". Així mateix, Jordi Sànchez ha celebrat haver pogut complir els tràmits des del Congrés i ha gravat un vídeo on assegura que el seu grup treballarà perquè "algun dia a Catalunya votar no sigui un delicte"

La gent de @juntsxCat treballarem perquè a Catalunya votar no sigui delicte, perquè puguem decidir conjuntament quin ha de ser el futur i perquè a través del diàleg guanyem la democràcia plena, guanyem la llibertat. pic.twitter.com/qDNZbVUbhp — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 20 de mayo de 2019

Un cop recollida l'acta, els presos han tornat a l a presó de Soto del Real. A més, tots ells estan pendents d'una possible suspensió de funcions que haurà de decidir en última instància la mesa del Congrés, presidida per una figura socialista. Aquest serà una de les peces de la negociació per la futura votació d'investidura.

Gràcies a tota la gent que ens va votar ja som diputats al Congés!!

Ara toca aquest diumenge que @quimforn i @krls facin el mateix a l’ajuntament i a europa.



Som-hi !!!#femHoJunts #JuntsxEuropa pic.twitter.com/J8Gqjvb1eS — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 20 de mayo de 2019

Carta de Junqueras i Rufián

El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha llegit una carta d'Oriol Junqueras i Raül Romeva un cop aquests ja havien llegit les corresponents actes com a parlamentaris. "Avui hem pogut sortir de la presó i abraçar els nostres companys gràcies als vostres vots. Hem recollit les credencials, i volem exercir els nostres drets aquí i a tots els espais. Els vostres vots ens han fet lliures", diu el text.



Posteriorment fa una menció explícita al president espanyol, Pedro Sánchez: "Demà tornarem a ser aquí. Tindrem l'oportunitat de mirar a la cara als que ens volen a la presó callats, sotmesos i silenciats, amb el somriure de la victòria i la mirada de dignitat de qui no te por. Cara a cara li ensenyarem a Pedro Sánchez que la democràcia és més forta que la repressió, que els vots sempre podran amb les porres. Els vots i les urnes són la nostra major força. Mai res ho podrà frenar. Iniciem una nova fase que ha començat trencant els murs de la presó i continuarà aquest diumenge guanyant les eleccions municipals. Vencerem els carcellers de toga i escó".