Els presos en vaga de fam reben amb "agraïment" els actes de suport i fan una crida a la no violència

El quarantè aniversari de la Constitució Espanyola arriba a Catalunya amb els clarobscurs que acompanyen les relacions territorials. Mentre a Madrid, el rei Felip VI acompanyat del seu predecessor, Juan Carles I, i la seva família entraven a l'hemicicle del Congrés dels Diputats en un acte solemne, a Barcelona, representants polítics s'han aplegat al convent dels Caputxins de Sarrià per fer un dia de dejuni en solidaritat amb la vaga de fam de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Joaquim Forn. Els consellers Elsa Artadi, Laura Borràs i Damià Calvet, el portaveu de la CUP Carles Riera, el diputat dels comuns Joan Josep Nuet i en total una trentena de diputats d'ERC, JxCat i la CUP participaran d'aquest dejuni fins a les 9.00 h d'aquest divendres.



Durant tota la jornada, els assistents assistiran a debats per reflexionar sobre la situació política i l'empresonament dels líders catalans. D'aquesta manera, asseguren voler denunciar que, mentre l'Estat espanyol està celebrant la Constitució Espanyola, l'independentisme ha de parar atenció al que consideren "un fet contradictori": que es pugui produir una celebració sobre la democràcia espanyola amb polítics presos en vaga de fam.

Fonts de l'ANC properes als presos en vaga asseguren que han rebut la convocatòria amb molt d'"agraïment" i que insisteixen a donar un missatge de "no perdre la responsabilitat ciutadana amb l'actitud no-violenta". Afirmen que el seu estat de salut és bo pocs dies abans de complir la primera setmana sense ingerir aliments. El Col·legi de Metges està constituint una comissió mèdica per seguir de manera continuada l'estat dels presos en vaga, a més de proporcionar informació a mitjans i a la família, qui, segons asseguren les mateixes fonts, es troben "reconfortats dintre de la preocupació lògica".



Als Caputxins de Sarrià, hi han connectat en directe l'expresident a l'exili Carles Puigdemont i l'exdiputada a l'exili Marta Rovira, qui han volgut assenyalar la "situació anacrònica" de tenir un govern a l'exili i a presó en aquest amarg aniversari constitucional. Aquest 6 de desembre, l'independentisme escalfa la lluita dels presos des del mateix lloc on l'any 1966 estudiants i obrers s'hi van tancar per desafiar el franquisme.

Antifeixistes boicotegen un acte a Girona

Paral·lelament, la ciutat de Girona ha viscut moments de tensió quan un grup d'antifeixistes han volgut boicotejar un acte de commemoració a la Constitució. Més d'una cinquantena de persones han passat per sobre del cordó policial i els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants. Segons els Serveis d'Emergències 14 persones han resultat ferides, 11 agents de la policia i tres manifestants, un d'ells ferit de gravetat.



