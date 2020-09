Els principals dirigents que es mantenen al PDeCAT, més enllà d'Artur Mas

L'endemà que l'expresident del Govern Carles Puigdemont, els presos polítics Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn i els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró, Meritxell Budó i Miquel Buch, entre molts d'altres, estripessin el carnet del PDeCAT, l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha confirmat que s'hi mantindrà com a afiliat de base. Tot i que estigui allunyat de la primera línia política -almenys relativament-, el de Mas és el nom més destacat que es manté com a afiliat d'un PDeCAT que, segons les seves pròpies dades, ha perdut uns 800 militants -el 7% del total- els darrers dies, una xifra que presumiblement creixerà les properes hores. Més enllà de Mas, però, qui són els principals dirigents que es mantenen al partit presidit per David Bonvehí?



A la primera fila del Govern ara mateix només hi resta una afiliada al PDeCAT, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que segons diverses informacions apareix a totes les travesses com a hipotètica cap de llista de la formació a les eleccions al Parlament si es confirma la cada dia més probable ruptura definitiva amb JxCat. A més a més, el PDeCAT manté un reduït nombre de diputats del Parlament –tot i que decisiu per l’ajustada aritmètica parlamentària independentista-, quatre dels vuit diputats que JxCat va aconseguir al Congrés i una part d’alcaldes i regidors amb especial incidència a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida.

En concret, els diputats de JxCat al Parlament que segueixen al PDeCAT són Marc Solsona, Lluís Font, Narcís Clarà i Montserrat Macià. Solsona és el portaveu del partit i alcalde de Mollerussa des del desembre del 2010. Al Congrés, en canvi, hi ha un major equilibri, ja que quatre dels vuit diputats de JxCat es mantenen a les files del PDeCAT. Són Sergi Miquel, Ferran Bel -exalcalde de Tortosa i responsable d'Organització i Territori del partit-, Genís Boadella -també responsable d'àmbit intern- i Concepció Cañadell. En canvi, el partit va quedar-se sense representants al Senat després que fa pocs dies els senadors de JxCat se'n donessin de baixa.



Pel que fa a les alcaldies més significatives que continuen encapçalades per un dirigent del PDeCAT destaquen Reus (Carles Pellicer), Tortosa (Meritxell Roigé), l'esmentada Mollerussa amb Marc Solsona, Igualada (Marc Castells, antic president de la Diputació de Barcelona), Puigcercà (Albert Piñeira), Martorell (Xavier Fonollosa), Vilafranca del Penedès (Pere Regull), Gironella (David Font, que alhora és el responsable de l'àrea de programes electorals de la formació) o Calella (Montserrat Candini). La regidora de Barcelona Neus Munté també segueix al PDeCAT.