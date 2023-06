Els principals sindicats educatius convoquen una vaga el primer dia del curs, el 6 de setembre

L'inici de curs als centres educatius catalans es preveu mogut. Els principals sindicats d'educació, USTEC·STEs (IAC), Intersindical-CSC i CGT Ensenyament, han convocat una vaga el primer dia del curs, el 6 de setembre. Reclamen a la nova consellera del Departament d'Educació, Anna Simó, que escolti les seves reclamacions i reverteixi les retallades.

Ja feia dies que l'amenaça d'una vaga planava en les declaracions que han anat fent diferents representants sindicals, abans inclús de mantenir les primeres reunions amb la nova consellera. En el marc del ple monogràfic d'Educació, membres d'USTEC, CGT i UGT ja es van manifestar davant de les portes del Parlament per exigir a Anna Simó un nou rumb a la política educativa.

Una millora de les condicions laborals

Les reivindicacions que plantegen els sindicats de docents, que han mantingut fortes tensions amb l'anterior conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, passen "perquè la nova consellera iniciï una etapa de diàleg i negociació amb la part social i escolti i es valori els treballadors dels centres educatius".

També demanen una "negociació real per acabar amb les retallades" que el col·lectiu arrossega des del 2010 i la millora de les seves condicions laborals: un pla d'estabilitat per al personal interí que superi els 3 anys d'antiguitat i no aconsegueixi superar els concursos de mèrits i les oposicions, i establir un calendari escolar "racional i consensuat".

El curs passat, el fins ara conselle Josep Gonzàlez-Cambray va signar un acord in extremis amb els sindicats que va evitar dos dies d'aturades en els primers dies de curs.