Els promotors de l'Hermitage volen ara impulsar un museu immersiu a l'Hospitalet

La majoria dels promotors del frustrat projecte del museu Hermitage al Port de Barcelona volen impulsar un museu immersiu, desvinculat de la franquícia russa, a l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat EFE citants fonts coneixedores de la iniciativa, el gruix dels promotors han presentat aquest dijous el projecte a la junta de govern de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

En concret, els impulsors d'aquesta nova iniciativa museística, que preveuen invertir uns 50 milions d'euros, proposen rehabilitar l'antiga fàbrica tèxtil Godó i Trias, un edifici modernista protegit situat a l'entorn de la plaça Europa, perquè aculli un museu immersiu batejat com The Factory Museum. Es tractaria d'un centre que acolliria exposicions immersives històriques i contemporànies, mitjançant peces d´art físic i digital, a més d´un centre de recerca i espais destinats a artistes.

Segons els plans dels promotors, la rehabilitació aniria a càrrec del prestigiós estudi català RCR Arquitectes, guardonats el 2017 amb el Premi Pritzker. Les mateixes fonts han destacat que l'aposta per l'Hospitalet permet mantenir el projecte a la metròpoli barcelonina, atès que altres ciutats espanyoles havien mostrat interès a acollir-lo després del xoc entre els promotors i l'Ajuntament de Barcelona per la ubicació d'una franquícia de l'Hermitage al port de la capital catalana.

Enterra el centre de promoció de la Medicina Tradicional Xinesa

Així mateix, a la mateixa junta de govern del consistori de l'Hospitalet s'ha enterrat definitivament el Centre Europeu de Desenvolupament i Promoció de la Medicina Tradicional Xinesa, un projecte acordat el 2017 amb l'Ajuntament de Pequín i que havia d'ubicar-se al recinte de la Godó i Trias, però que mai no es va materialitzar. Ara, el consistori obrirà un nou procés de licitació pública, on hi poden concórrer altres projectes, per decidir el futur del recinte.

El projecte d´un museu immersiu ha estat rebut amb els braços oberts per part del govern local, que confia que el rellançament de l´espai de la Godó i Trias com a equipament artístic permetrà enfortir l´aposta per convertir l´Hospitalet en un pol cultural.