Els pronòstics sobre el creixement econòmic als EUA generen temor i pessimisme

Les dades econòmiques recents de diferents gabinets anuncien que l'any 2019 no hi haurà recessió econòmica però sí una certa aturada del creixement als Estats Units, no obstant això el 60 per cent dels analistes considera que l'any 2020 podria produir-se un nou decreixement.



En aquest sentit, els analistes del BBVA Research adverteixen que la pròxima recessió "serà probablement pitjor que la mitjana històrica", informa Europa Press.

El nostre model apunta al fet que el risc de recessió durant els pròxims 12 mesos ha escalat al 15%, enfront del 5% al maig, mentre que la probabilitat de cara als pròxims 24 mesos "és pròxima al 60%", assenyalen els autors de l'informe del BBVA research, que atribueixen aquest increment del risc de contracció de l'economia a una correcció en els mercats borsaris, així com als rendiments dels bons del Tresor i al sistema bancari a l'ombra.



"La combinació dels diferents elements que poden obrir un nou període de crisi ens suggereix que, encara que el risc de recessió continua sent reduït, sí que està augmentant", adverteixen els mateixos analistes, recordant que l'enquesta de la FED de Filadèlfia entre experts en previsió econòmica situa la probabilitat que es produeixi una reculada en el PIB real durant els pròxims quatre trimestres en el seu nivell més elevat en deu anys.

En aquest sentit, els experts apunten que, malgrat que cada crisi és única, "la pròxima recessió serà probablement pitjor que la mitjana històrica", ja que inclourà ajustos tant en el sector real com en els mercats financers.



Els límits sobre l'efectivitat de la política monetària i les elevades friccions existents pel costat pressupostari impliquen que el suport ofert per les polítiques "podria quedar-se curt", adverteixen.

Així mateix, consideren que l'elecció d'unes polítiques inadequades per abordar els riscos globals, com l'actual enfrontament del president Donald Trump amb els dirigents xinesos en matèria comercial, podria exacerbar les pressions negatives.



Una altre dels riscos que pot ser causa de recessió econòmica és que la FED faci créixer els tipus d'interès massa o massa ràpid el 2019. El creixement dels tipus d'interès del 0.25% aquest mes de desembre va provocar una gran davallada a tots els mercats financers.



"Les fortaleses fonamentals existents en les finances tradicionals i el sector domèstic, units a la més gran importància relativa de la nova economia, ajudaran a contenir els riscos a la baixa", assenyalen els experts, apuntant que, en el cas que la recessió es produís en el 2020, o poc després, els resultats de les pròximes eleccions presidencials podrien resultar vitals per a la configuració de la resposta en matèria de polítiques pressupostàries durant el pròxim cicle.

Recuperació sense ocupació i més desigualtat

D'aquesta manera, l'anàlisi de BBVA Research adverteix que la combinació d'una recuperació sense creació d'ocupació i una menor producció potencial podria donar lloc a un grau més alt de polarització i malestar social, la qual cosa al seu torn podria danyar els fonaments institucionals.



"En conseqüència, els responsables polítics haurien d'adoptar canvis d'índole estructural, demogràfica i tecnològica com a forma de reduir els riscos a llarg termini. En lloc d'imposar restriccions a les noves indústries i tecnologies, o de culpar altres països pel nostre deslluït acompliment econòmic, els EUA hauria de tornar a apostar pel capital humà, la innovació, l'emprenedoria i les indústries del futur", recomanen els analistes del BBVA Research.

El departament de recerca del banc suïs UBS, per la seva banda, admet que hi haurà un creixement inferior al previst, però creixement -del 2,8% al 2018 al 2,4 i 2 % al 2019 i 2020- i que els beneficis empresarials cauran en un 4% des del 21% registrat en el 2018.



El mateix banc suïs preveu un alentiment del creixement del PIB mundial del 3,8% en el 2018 al 3,6% en el 2019 i nou creixement del 3'7 en el 2020, gràcies a l'activitat dels mercats emergents.

Quant a la possible resposta de la política monetària a la pròxima crisi econòmica, els autors de l'informe citat per Europa Press subratllen que la Reserva Federal dels EUA disposarà de menor marge per a baixar els tipus d'interès que en episodis anteriors.



"És pràcticament inevitable que la resposta de la Fed sigui més moderada, la qual cosa eleva la probabilitat que es produeixi una contracció més profunda i una recuperació més lenta", adverteixen.